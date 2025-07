Galicia, patrimonio da Humanidade

A beleza da paisaxe galega e o valor do seu patrimonio histórico, arquitectónico e cultural non é só valorado polos seus habitantes. Organismos de prestixio coma a UNESCO, encargado de confeccionar a Lista do Patrimonio Mundial, teñen recoñecido a Galicia con numerosos distintivos. Concretamente, no tocante aos bens designados coma patrimonio da humanidade, a nosa comunidade conta cun total de catro.

A nivel español, a cifra é de 50; destes bens, 44 corresponden con bens culturais, catro son naturais (Parque Nacional de Garajonay, en Canarias; Parque Nacional de Doñana, en Andalucía; Parque Nacional do Teide, en Canarias; e os bosques primarios antiguos de hayedos dos Cárpatos eoutras rexións de Europa, coma Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra) e dous, mixtos (Pirineos-Monte Perdido e Ibiza).

Así, neste listado podemos atopar aos seguintes catro representantes galegos.

Cidade vella de Santiago

Catedral de Santiago de Compostela. / Envato

Foi o primeiro lugar en ostentar este recoñecemento, xa no ano 1985. «Asentada sobre unha necrópole dolménica e un castro celta, ademais de restos romanos, constitúe un extraordinario conxunto monumental, unha harmoniosa cidade histórica moi ben conservada, con edificios románicos, góticos, renacentistas, barrocos e neoclásicos», recolle o Ministerio de Cultura. Desde 1993 forma parte do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España

Camiños de Santiago de Compostela

Seguindo o listado galego, non podía faltar a distinción ao Camiño de Santiago, que chegou no ano 1993. A UNESCO recoñece o a grande influencia da ruta xacobea na arte e na literatura, o que axudou a convertir Compostela nunha meta da sociedad cristiana á altura de Xerusalén e Roma nos séculos XI e XIV. Así o resume o Ministerio: «A importancia do Camiño de Santiago radica non só nas obras artísticas que nos deixou -está balizado por máis de 1.800 edificios relixiosos ecivís de interese histórico-, senón nos lazos relixiosos, culturais e económicos establecidos nesta rede de peregrinaxe».

O recoñecemento foise ampliando e na actualidade abarca o Camiño Francés, as rutas procedentes de Francia, o Camiño do Norte e o Camiño Primitivo.

A muralla de Lugo

A muralla romana de Lugo é todo un tesoro de noso patrimonio e data do século II d.C. Forma parte do Camiño Primitivo (que como mencionabamos, é tamén patrimonio da humanidade) e pasou a integrarse no listado da UNESCO no ano 2000 por constituír «o mellor exemplo vivo de fortificacións militares do Imperio romano tardío conservado en Europa». A pesar das reformas sufridas, a muralla mantén o seu trazado orixinal e as características constructivas que lle outorgan ese carácter defensivo, aínda que xa non ten tales fins e, na actualidade, é un elemento conservado e integrado no núcleo urbano.

A Torre de Hércules

Torre de Hércules. / Envato

O emblema da cidade de A Coruña é tamén un dos emblemas galegos do patrimonio mundial. A Torre de Hércules, de 55 metros de altura, sumouse á lista no ano 2009, xa que se conserva practicamente intacta desde o século I d.C e case mantén a mesma función de faro. De feito, é o único faro que orientaba a navegación romana que se conservaba hoxe en día. Tamén destaca nos seus arredores os petroglifos do Monte de Bisco, un parque escultórico e un cementerio musulmán.

Futuras candidaturas

Con todo, Galicia quere seguir ampliando a súa presenza na colección do Patrimonio da Humanidade e opcións non lle faltan, aínda que os requisitos para que as candidaturas saian adiante non son poucos. Por exemplo, o Concello de Vigo quere impulsar a candidatura do Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero por agora non está en marcha o proceso oficial para a súa designación.

O espazo que si está nese camiño é o da Ribeira Sacra, baixo o nome de Ribeira Sacra Paisaxe de Auga. O territorio esténdese entre a provincia de Ourense a de Lugo e foi proposto desde o Goberno de España como ben patrimonio da Humanidade, alegando diferentes razóns: a súa singular beleza escénica, o denso e variado patrimonio hidráulico, a obra «épica» de colonización humana ou a pegada eremítica e monástica. A candidatura será evaluada pola UNESCO o próximo 2026.