Que din os rumorosos?

Nin xurdiu por decreto nin foi impulsado dende os despachos institucionais. Conxugando o poema Os Pinos firmado por Eduardo Pondal cunha composición musical de Pascual Veiga, naceu en A Coruña a finais do século XIX, pero foi interpretado por primeira vez na Cuba de comezos do XX.

É ao fin e ao cabo un himno representante da identidade galega, e como tal, emigrante e viaxeiro. Nado nunha época convulsa onde as nazóns de Europa buscaban símbolos que representasen a súa identidade, poucas historias están a altura da creación deste cántico rumoroso.

No ano 1890, o Orfeón Coruñés nº4 organizou un certame musical para dotar á rexión dun canto propio. E Pascual Veiga, director do orfeón naquel momento, pide persoalmente a Pondal que prepare un poema e participe no concurso. Así nacen eses versos que recitamos sen pensar: ‘Os Pinos’, o actual himno galego.

A música que se escolleu para acompañar á poesía estaba firmada por Ivo Goto, e a idea prevista era a súa presentación nas festas da Coruña, nese mesmo ano, ante un público que a escoitaría completa por primeira vez. Pero, posiblemente por falta de tempo para ensaiar a representación, finalmente non foi así.

A estrea de ‘Os Pinos’ lonxe de Galicia

E a súa grande estrea cambiou de data. O 20 de decembro de 1907, nunha celebración no Gran Teatro do Centro Galego da Habana, soaron por fin os acordes que todos recoñecemos.

Este foi o primeiro dunha serie de xestos dende a emigración cubana, que se encargou de pulir de todo a composición, engadindo música de Pascual Veiga en lugar da establecida previamente, e rematando na aceptación plural do seu carácter de estandarte galego.

Un ano despois da súa estrea da man da Banda Municipal da Habana fixamos o camiño do himno, a historia de como foi creado en Galicia, viaxou a Ámerica e retornou a súa casa.

Foi declarado oficial en todas as festas do Centro Galego da capital de Cuba. A mesma institución editou en 1909 Apuntes para la Historia del Centro Gallego de la Habana, onde se publica por primeira vez en texto impreso a partitura e o poema, consagrando a Os Pinos como símbolo da identidade galega, tamén fora das súas fronteiras.

O seu éxito foi froito dun proceso que implica aspectos como que sexa cantado polos orfeóns. Neste caso, reflicte os esforzos do rexionalismo para dotar á comunidade galega de símbolos propios, de darlle unha identidade a través dun himno, unha bandeira, un panteón e outros lugares de memoria.

Trátase pois dun himno migrante igual que as súas xentes, que cada 25 de xullo entonan:

Que din os rumorosos

na costa verdecente,

ao raio transparente

do prácido luar?

¿Que din as altas copas

de escuro arume arpado

co seu ben compasado

monótono fungar?

Do teu verdor cinguido

e de benignos astros,

confín dos verdes castros

e valeroso chan,

non des a esquecemento

da inxuria o rudo encono;

desperta do teu sono

fogar de Breogán.