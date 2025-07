Catro citas gastronómicas ineludibles do verán galego

Terra de meigas, de natureza e, por suposto, de sabores inconfundibles. Galicia sabe a mar, a tódolos tipos de mariscos e pescados que habitan nas súas rías.

Galicia tamén a sabe a viño, a calquera das variantes que se preparan con agarimo nas adegas das cinco denominacións de orixe. Pero Galicia tamén sabe a pan de millo, a empanada, a hortalizas e froitos que crecen con esforzo nas hortas.

E se hai outra cousa que abunda na nosa terra iso son as festas. Por iso, durante todo ano, pero especialmente durante o verán, Galicia énchese de celebracións, na súa maioría, de carácter gastronómico. A comida, a música e o bo ambiente danse a man en diversas citas.

Nomealas todas é imposible, así que recopilamos catro imprescindibles para o que queda de verán.

Festa do Albariño de Cambados

A historia da Festa do Albariño empeza nos anos 50, durante unha reunión de amigos na que un retou a outro a comprobar cal era o mellor albariño. Ese concurso informal transformouse no que agora é unha das citas estrela do sector vitivinícola galego, celebrada en Cambados. Este ano será do 29 de xullo ao 3 de agosto e ten un cartel do máis completo: actividades para toda a familia, túnel do viño, verbenas e concertos para todos os gustos.

Festa do Pulpo de Carballiño

A localidade celebrará súa Festa do Pulpo o día 10 de agosto, consolidándose como un referente da cultura popular galega, cun programa que inclúe actividades culturais, musicais e degustacións masivas deste prato emblemático da cociña galega. Esta edición está dedicada á localidade italiana Noventa Padovana, que tamén celebra a súa particular Festa do Pulpo.

Festa da Empanada de Bandeira

A empanada galega tamén ten a súa propia festividade. Na Carballeira das Silvas de Bandeira (Silleda), compítese desde 1974 por elaborar a mellor empanada. Despois do concurso, as empanadas premiadas subástanse entre o público nun divertido acto. Celébrase o terceiro sábado de agosto.

Festa do Pemento de Herbón

non te podes perder o próximo 6 de agosto a Festa do Pemento de Herbón, na que se reparten ata 3.000 kilos dos emblemáticos pementos de forma gratuíta. Ten lugar na Carballeira do Convento de Santo Antón, en Padrón, e está delcarada de interes turístico. Destaca o desfile de tractores engalanados para a ocasión e o nomeamento das novas damas e cabaleiros da Orde do Pemento de Herbón.