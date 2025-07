Todos os camiños levan a Santiago (mesmo os máis descoñecidos)

O Camiño de Santiago é unha das xoias principais de Galicia e un inesgotable motor do turismo na comunidade, atraendo cada ano a milleiros de persoas chegadas desde todas as partes do mundo. Completar a ruta ata o lugar onde, segundo conta a tradición, descansaban os restos do Apóstolo Santiago, segue a ser unha actividade que fascina por diversos motivos: a carga espiritual e de autorrealización da peregrinaxe; as paisaxes ou o ambiente de comunidade que xorde no camiño.

De acordo cos datos da Oficina do Peregrino, este ano xa recorreron o Camiño de Santiago 272.353 persoas ata o mes de xullo. Isto supón un aumento a nivel global do 8% con respecto ao exercicio anterior, aínda que o número de peregrinos nacionais creceu un 40%.

Como todo o mundo sabe, existen varias rutas para chegar ata Compostela. A máis famosa é o Camiño Francés, que leva acumulados este ano 125.634 peregrinos e percorre as localidades galegas de Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Sarria, Portomarín e moitas outras.

En segundo lugar a nivel de popularidade temos o Camiño Portugués, con 51.396 peregrinos a 21 de xullo, un 4% máis que en 2024. Pero cada vez está máis preto de superar as súas cifras o Camiño Portugués pola Costa, unha vertente que ata fai uns anos era practicamente descoñecida e que non deixa de sumar adeptos.

O Camiño Portugués da Costa suma este ano un 20% máis de afluencia que en 2024, cando bateu récords

Os datos da Oficina do Peregrino revelan que este ano xa son 45.527 as persoas que optaron por el, un 20% máis. E a maioría de estranxeiros é esmagadora: suman ata agora preto de 38.000 visitantes; moitos, procedentes de Estados Unidos e Alemaña. Este camiño é perfecto para recorrer en primavera e verán, pois ten como escenario paisaxes incribles do litoral portugués (parte desde Oporto) e galego (entra por A Guarda e pasa por Oia, Cabo Silleiro ou as praias da ría de Vigo). Entre os motivos do aumento da afluencia poderíamos apuntar, por exemplo, á apertura en 2021 do primeiro albergue para peregrinos na cidade de Vigo, que ten capacidade para 93 persoas e está no barrio do Berbés.

Os outros camiños a Compostela tamén continúan medrando. O Camiño Inglés leva polo momento un 13% máis de peregrinos que no 2024; o Primitivo, 15%; a Vía da Prata, un 3% e, dentro dos menos coñecidos, por exemplo, o Camiño Miñoto Ribeiro suma 19 peregrinos (+58%), mentres que o de Geira e Arrieiros, 514(+72%) ou o de San Rosendo incrementouse nun 380%, con 24 peregrinos nos últimos rexistros. O que queda claro é que a maxia do Camiño segue vixente e con perspectiva de medrar aínda máis no futuro.

130 quilómetros de natureza e historia desde Salvaterra de Miño

Camiño Taverneiro. / FdV

O Camiño de Taverneiro é unha das rutas xacobeas máis descoñecidas, pero cada vez gaña máis popularidade. As súas orixes remóntanse ao século XVIII. No ano 1784 faleceu un peregrino chamado Ignacio Taverneiro, veciño de Santa Baia de Ponte Caldelas, cando regresaba de Compostela, e decidiuse nomear esta ruta na súa honra.

Así, aínda que isto demostra que o camiño conta con séculos de historia e era coñecido pola xente da zona, o certo é que ata comezos do século XXI non houbo ningún autor que abordase todo o percorrido dun xeito claro, e só se estudaron tramos concretos, como recolle a páxina oficial do Camiño de Taverneiro. O actual proxecto de recuperación deste camiño comezou arredor do ano 2004, e non foi ata o ano 2020 cando se conseguiu trazar un itinerario definitivo. Ao ano seguinte, realizouse a limpeza da ruta e estableceuse o contacto cos concellos polos que pasa. Finalmente, no 2021, un primeiro grupo de 90 peregrinos procedentes de Madrid emprenderon o Camiño Taverneiro.

A senda parte desde Salvaterra de Miño e esténdese 130 quilómetros ata Compostela, pasando antes polas localidades de Ponteareas, Pazos de Borbén, Calvos, Ponte Caldelas, Carballedo, Pedre, Codesada, A Estrada e Pontevea.