365 días celebrando ao galego máis ilustre

2025 non é un ano calquera. A Xunta de Galicia aprobou no seu Consello declarar este ano coma ‘Ano Castelao’, coincidindo co 75 aniversario do pasamento do intelectual galeguista. Tal e como recolle a declaración institucional, Alfonso Rodríguez Castelao é «unha das figuras máis coñecidas e recoñecidas por tódolos galegos e galegas», capaz de «convocar sempre e unir a todos».

Así, ao longo destes 365 días, Galicia acolle unha amplia programación para ensalzar a súa personalidade e as súas aportacións tanto no ámbito político como cultural. Unha das accións máis relevantes é a recreación virtual de Castelao a través de intelixencia artificial, que se pode ver na mostra «Castelao. Mirar por Galicia», dispoñible desde o 26 de xuño ta o 11 de xaneiro de 2026 na Cidade da Cultura.

A exposición, coma recolle o Gaiás, é «unha invitación a coñecer á persoa detrás da emblemática figura de ilustre autor, artistas, político e intelectual integrante da Xeración de 1916». Os asistentes poden experimentar a súa visión do mundo coa realidade virtual, asistir a unha das súas clases de debuxo en Pontevedra ou asomarse á súa experiencia no exilio.

Os actos por parte da Xunta non rematan aí. Durante o curso escolar, a Consellería de Cultura, Lingua e Xunventude impulsa diversas actividades educativas nos colexios. Tamén se publicará unha triple edición especial de «Os vellos non deben namorarse» e dixitalizarase, en colaboración co Instituto Padre Sarmiento, toda a documentación descubierta sobre o proceso do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, no que Castelo tivo participación directa.

Ademais, o Ano Castelao celébrase fóra das nosas fronteiras. Os Centros de Estudos Galegos e as Casas de Galicia repartidas polo mundo acollen diferentes propostas co obxectivo de «poñer de relevo a súa contribución á cultura e identidade de Galicia tanto no noso territorio como fóra del», segundo declaraba precisamente dende a Casa de Galicia de Nova York o secretario xeral da Lingua, Valentín García, o pasado mes de abril.

Castelao na RAG

A Real Academia Galega sumouse á conmemoración do Ano Castelao. O intelectual rianxeiro ingresou na institución en 1934, pero o exilio por mor da Guerra Civil alonxouno para sempre do posto.

Con todo, a RAG conservou viva a súa memoria, conservando a súa cadeira ata despois do seu pasamento en 1950 e adicáronlle o Día das Letras Galegas en 1964. Foi a segunda personalidade homenaxeada, despois de Rosalía de Castro. Así, na páxina web da Academia hai un apartado especial que recopila amplos contidos sobre o autor.