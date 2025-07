Un 25 de xullo sen fronteiras

Galicia non se entendería sen a pegada da emigración. A identidade galega componse, irremediablemente, de morriña, ese sentimento que agromou en milleiros de persoas que tiveron que abandoar a súa terra para buscar unha vida mellor a miles de quilómetros, ás veces mesmo ao outro lado do océano, durante séculos.

Os maiores fluxos migratorios desde Galicia producíronse a finais do século XIX e principios do XX. Moitos galegos e galegas cargaron as súas vidas en maletas e barcos con rumbo a países coma Arxentina, Cuba, Suíza ou Brasil. Algúns nunca retornaron, pero a lembranza da súa terra natal nunca morreu.

Hoxe en día, moitos dos descendentes deses galegos no exterior están tendo a oportunidade de viaxar a Galicia e coñecer as súas raíces a través de diferentes iniciativas respaldadas pola Xunta. Outros, manteñen vivo o vínculo grazas ás múltiples asociacións e Casas de Galicia que existen ao redor do mundo, e que se recollen no Rexistro da Galeguidade elaborado polo Goberno galego.

A primeira destas entidades fundouse en 1879 en Montevideo (Uruguai). Foi iniciativa dos irmáns Benigno e Tomás Salgado, quen querían contar cun lugar onde compartir e difundir as súas tradicións. Pronto sumáronse os centros galegos de Bos Aires e A Habana.

Na actualidade, a listaxe é tan extensa como os camiños que tomaron cada un dos galegos que tiveron que emigrar. Por exemplo, sabías que hai un Centro Galego de Montreal, en Canadá? E un Centro Orensano Social Club no estado de New Jersey ou unha Unidade Galega dos EEUU (Casa Galicia) en Astoria?

A meirande parte destas asociacións aséntanse en Latinoamérica, o principal destino dos galegos do exterior. Pero todas teñen algo en común: grazas a elas, o son das gaitas e os arumes da nosa terra vibran con forza a pesar da distancia. E o Día de Galicia tamén será unha gran celebración en moitas delas.

Festexos a quilómetros

Por unha banda, o Centro Gallego de Montevideo, o máis antigo de todos, celebrará o 25 de xullo non só o día da patria, senón tamén o centenario da súa inauguración. Intervendrá a comisión de patrimonio e haberá actuación do grupo folk Treboada.

Na mesma cidade, a Asociación de Empresarios Galegos de Uruguai organiza hoxe unha cea especial con platos típicos galegos no Restaurante Arcadia del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

En Arxentina, a data conmemorarase de diferentes xeitos: o Centro Galego de Xubilados e Pensionistas de República Arxentina, en Avellaneda, celebra unha festa o día 27. Ese día tamén está programado un banquete no Círculo Social Val Miñor de Galicia en Bos Aire (que rematará cunha gran queimada).

Desde Uruguai ata Madrid, pasando por Brasil ou Venezuela: os centros galegos non se perden o 25 de xullo

Continuando polo continente latinoamericano, o Día de Galicia tamén resoará en Brasil. A Sociedade Hispano - Casa de España en São Paulo convida aos seus socios a unha gran festa o 27 de xullo que servirá para celebrar os 70 anos do Grupo Folclórico Lembranza e Agarimo e que contará con racións de cocido galego e actuación da coral da Sociedade Beneficente Rosalía de Castro de São Paulo.

A Irmandade Galega de Venezuela, ubicada en Caracas e activa desde 1960, celebrou a efeméride onte. A Romería de Santiago Apóstol tivo lugar na sede de Valle Fresco, con misa, procesión e, por suposto, degustacións de pratos típicos e actuacións de grupos de baile e música tradicional galega.

En Londres tampouco faltaron á cita, aínda que a celebraron con antelación. A festa polo Día de Galicia desenvolveuse o pasado 29 de xuño no Instituto Español Vicente Cañada Blanch, como xa é tradición. Houbo sardiñada, comida a esgalla e música sen pausa: actuou Fuego Vivo, Tony Rey e o grupo de gaitas do Centro Galego de Londres.

Galegos pola península

As asociacións de galegos tamén se espallan polo mapa español para velar pola identidade e as tradicións da súa terra natal. Este 2025, con motivo do Día de Galicia, a Xuntanza de Galegos de Alcobendas montou unha gran festa o 19 e 20 de xullo, con sardiñada, bailes e pasarrúas incluídos.

A Irmandade de Centros Galegos en Euskadi celebrou en Ondarroa, a inicios de mes, unha emocionante festa con «tres xornadas cheas de emoción, música, tradición, reencontros e moito sentimento galego compartido». Porque a galeguidade non a marca soamente o lugar onde se vive.