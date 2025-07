Catoira prepárase para a 65ª Romaría Vikinga

Do 26 de xullo ao 4 de agosto, Catoira volverá converterse na Galicia máis lendaria coa celebración da 65ª edición da Romaría Vikinga, recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional. Este 2025, a cita aposta por un modelo renovado, con programación diversa, culturalmente ambiciosa e participativa, mesturando historia, música, teatro, deporte, gastronomía e moita festa.

Lonxe de limitarse a unha recreación histórica, esta festa é un símbolo vivo da identidade local, da capacidade creativa dun pobo e do seu compromiso co patrimonio cultural.

Un programa para desfrutar durante dez días

A poboación presenciando o desembarco. / Cedida

O programa da 65ª Romaría Vikinga bota a andar o venres 26 de xullo coa celebración da II Romaría Viking Rise de Xadrez, mais será a partir do xoves 1 de agosto cando Catoira se transforme por completo e respire ambiente festivo en cada recuncho, coa apertura do Mercado Vikingo na Avenida da Ponte – Estación. Este espazo, convertido xa nun dos epicentros da festa, chegará este ano cunha ambientación vikinga reforzada, máis presenza de artesanía e produto local, unha programación paralela de música e animación de rúa, e co engadido da decoración tamén nas parroquias, que se suman así á celebración colectiva.

Do 26 de xullo ao 4 de agosto, a vila transformarase nun escenario festivo único

Ao longo deses días sucederanse os momentos máis agardados desta edición, como o VikingDrama, a tradicional obra representada pola Escola Municipal de Teatro nas Torres de Oeste, que este ano sorprenderá cunha posta en escena renovada e un enfoque visual e narrativo completamente novo. Tamén soará con forza o VikingMusic, que traerá a Catoira artistas de primeiro nivel como Milladoiro, Baiuca, The Rapants, A Banda da Loba e A Orquestra Bravú Xangai, en concertos que se repartirán entre o centro da vila e o entorno histórico das Torres do Oeste.

Drakkars no Ulla achegándose para desembarcar. / Cedida

E como cada ano, o momento culminante chegará o domingo 3 de agosto co esperado Desembarco Vikingo, unha espectacular recreación que volverá encher as augas do Ulla de drakkars e emoción, nun teatro ao aire libre que mestura historia, fantasía e participación popular.

A festa tamén aposta polo deporte con propostas como a II Ruta Vikinga de BTT, polos sendeiros naturais da contorna, ou a II Copa Vikinga de Fútbol Gaélico, en colaboración con clubs e asociacións deste deporte de raíz celta.

Para os máis pequenos: Vikinguinho

A programación infantil será outro dos grandes atractivos, con xogos populares, espectáculos e obradoiros deseñados para os máis pequenos. O Desembarco Vikinguinho, o luns 4 de agosto, unha actividade que permitirá á rapazada de Catoira e foránea vivir a súa iniciación como vikingos e vikingas.

A implicación da veciñanza, xunto co apoio da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia, permite manter un evento que conxuga tradición, calidade e modernidade sen perder as raíces.