Afianzando as raíces coa terra a través do Camiño

A maioría dos rapaces e rapazas que están a recorrer estes días a nosa terra baixo a iniciativa «Conecta con Galicia no Camiño», promovida pola Xunta, nunca estiveran aquí. Algúns, coma Leandro, de Montevideo, nunca viaxaran en avión ata agora. Porén, a imaxe de Galicia estaba ben gravada no seu maxín grazas ás historias que contan na casa os seus familiares, de raíces galegas.

«Mi abuela es de Pontevedra y me hablaba de su vida de chiquita acá, se fue joven a Uruguay. Y obviamente te puede contar mil cosas, pero no es lo mismo que verlo y vivir donde estuvo ella», conta Renzo, de 19 anos e tamén natural de Montevideo.

É a súa primeira vez en Galicia, ao igual que a do seu compañeiro Donato, de Arxentina. Fai un par de días non se coñecían, pero a experiencia que ambos están a vivir a través de «Conecta con Galicia no Camiño» xuntounos coma se foran amigos de sempre. Donato tampouco estivera nunca na terra berce do seu avó materno e está entusiasmado: «Todo es muy lindo».

Este luns, eles dous e outros corenta rapaces chegados de sete países diferentes arrincaron o Camiño de Santiago desde Vigo, onde se hospedan na residencia xuvenil Altamar. Chegaron o sábado 19 e estarán ata o día 31 de xullo descubrindo Galicia; á vez, outro grupo asentado na residencia xuvenil Florentino López Cuevillas, en Ourense, fará o mesmo.

Coñecerán parte da ruta xacobea, pero tamén percorrerán a Ribeira Sacra e coñecerán en primeira persoa o traballo de empresas punteiras da comunidade. Ganas non lles faltan. «Mis expectativas son sorprenderme, seguir conociendo estos lugares, compartir con mis compañeros e intercambiar nuestra cultura», explica Evelyn, de Uruguay.

O secretario da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañou ao grupo este luns xunto á directora xeral de Xuventude, Lara Meneses. «Queremos que a través do Camiño de Santiago as súas raíces se afiancen máis con Galicia. E que mellor que facelo vivindo Galicia, coñecendo o noso rural e convivindo coa nosa xente», declaraba.

«Modo verán activo»

A iniciativa «Conecta con Galicia no Camiño» está dirixida a mozos e mozas de entre 18 e 21 anos, chegados de sete países diferentes, e con devanceiros galegos. «Moitos deles están a acabar os seus estudios universitarios, quizais dentro duns meses ou duns anos volvan a Galicia coma persoas retornadas», apunta Miranda.

A directora xeral de Xuventude explica que a acción forma parte da campaña de verán de ocio xuvenil da Xunta, ‘Modo verán activo’: «É unha oportunidade única para que se acheguen a coñecer Galicia, a coñecer aos seus familiares que teñen aquí e facer o noso Camiño de Santiago, unha xoia».