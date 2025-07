Moraña rinde culto ao rei do espeto

A Festa do Carneiro ao Espeto segue, ano tras ano, a reafirmarse como un dos eventos máis emblemáticos do verán galego, convertendo Moraña nun referente do turismo festivo e cultural en Galicia. A cita gastronómica, que este ano se ven celebrando desde o pasado 5 de xullo e ata o vindeiro 27, día grande da celebración, conta cun programa cargado de música, humor, tradición e gastronomía, e que culminará co tradicional xantar popular o derradeiro domingo do mes de xullo.

Como anticipo do prato forte da festa, o pasado venres 11 de xullo ás 21:00 horas celebrouse o evento gastronómico «Espétalle un pincho», unha degustación de tapas elaboradas con carneiro como principal protagonista, en diferentes formatos, a cargo dos bares e restaurantes da vila.

O son das tabernas e a orquestra panorama poñerán punto e final a case un mes de actividades

O programa deste ano inclúe unha ampla variedade de actividades culturais, deportivas e musicais. Durante as semanas previas ao xantar, haberá concertos, verbenas, sesións vermú, xogos populares, torneos, espectáculos infantís e actos relixiosos.

O sábado 26, terá lugar a Festa da bicicleta. A Carballeira de Santa Lucía será o lugar de encontro de todas as persoas, grandes e pequenos, para percorrer as rúas do núcleo urbano acompañados da Banda de Música Nova Lira de Moraña, para logo visitar distintos lugares do concello. Haberá camisetas para todos os que participen e sorteo de agasallos.

Día grande

Comensais na edición anterior da cita gastronómica. / FdV

O domingo 27 de xullo, comezará co acendido dos fogóns á primeira hora da mañá, seguido da animación coa charanga Os Encerellados. Ás 14:00 horas farase a entrega dos lotes reservados, compostos por carneiro ao espeto, empanada, pan, viño, auga, bica, café, augardente e o tradicional ajilismójilis. O xantar popular dará comezo ás 14:30 horas na Carballeira de Santa Lucía, nun encontro multitudinario que celebra a esencia da festa. No eido musical, a agrupación De Vacas actuará ás 20.00 horas, antes do concerto de O Son das Tabernas e a orquestra Panorama.