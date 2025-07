Virxe do Carme: patroa dos mariñeiros e estrela dos mares

Nas vilas das Rías Baixas, o 16 de xullo é unha data sinalada: celébrase a festividade da Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros. Nese día, a imaxe da Santa é procesionada en barco polas rías, nunha tradición que se remonta a séculos atrás e que mestura fe, mar e comunidade.

Orixe da devoción mariñeira á Virxe do Carme

A devoción á Virxe do Carme ten a súa orixe no 16 de xullo de 1251, cando —segundo conta a tradición— a Virxe se lle apareceu no monte Carmelo (Hakkarmel, en Israel) a San Simón Stock, un relixioso inglés que máis tarde sería unha figura clave na fundación da Orde do Carmen. Nesa visión, entregoulle os hábitos da orde e o escapulario, símbolo que acabaría por converterse nunha peza central da súa veneración.

Porén, a devoción mariñeira á Virxe do Carme non se consolidou ata moito despois. Foi en 1587 cando o papa Sixto V publicou a Letanía da Santísima Virxe María e institucionalizou oficialmente o culto mariñeiro á Virxe do Carme, facendo que se estendese por toda a Igrexa Católica.

Cómpre lembrar que a Virxe do Carme é tamén a patroa da Armada española. Un dos factores que contribuíu a esta designación foi o antigo apelativo co que se lle invocaba nas oracións: Stella Maris, ou “Estrela do Mar”, unha metáfora que simboliza a súa función como guía espiritual no océano da vida.

Estrela do mar:a guía dos mariñeiros

O termo Stella Maris —estrela do mar— é unha das denominacións máis poéticas e antigas atribuídas a María. Foi popularizado polo propio Simón Stock e axiña adoptado polos mariñeiros, que a recoñeceron como a súa protectora, xunto a San Telmo, patrón dos navegantes.

Conforme pasaron os séculos, esta devoción foi medrando, alimentada por relatos de milagres e salvacións en alta mar recollidos en diarios de bitácora de embarcacións de todo o mundo. Non é raro atopar en barcos de pesca, mercantes ou de recreo pequenas imaxes ou fotografías da Virxe do Carme, sempre co escapulario visible, colocadas en lugares de honra.

Lonxe de desaparecer, a fe na Virxe continúa a medrar, especialmente grazas a numerosos testemuños de supostas aparicións e intervencións milagrosas.

Milagres no mar

Son moitas as historias que relatan intervencións da Virxe do Carme en momentos críticos para os mariñeiros. Un dos casos máis coñecidos é o do naufraxio do Galileo, un barco mercante que transportaba nácar e que, en 1913, naufragou preto da costa de Costa Rica durante unha violenta tormenta.

Sen noticias da tripulación, o armador da nave iniciou unha novena á Virxe do Carme xunto a familiares e veciños. Sorprendentemente, días despois chegou a porto outro barco cunha nova esperanzadora: todos os mariñeiros do Galileo foran rescatados por outra embarcación tras conseguir chegar a nado ata a costa.

Segundo relataron, durante a tormenta apareceu unha muller que os guiou e animou ata poñerse a salvo. O capitán recoñeceu no rostro desa muller a imaxe da Virxe do Carme venerada na súa vila.

Outro caso remóntase ao verán de 1845, cando o buque británico Ocean King foi sorprendido por un furacán. A bordo viaxaba un ministro cristián coa súa familia. Ao verse atrapado polo temporal, saíu á cuberta a rezar. Un dos mariñeiros, con fe, lanzou o seu escapulario ao mar. Inmediatamente, a tormenta amainou. A última onda devolveu ao barco o escapulario, que flotaba intacto.

Fe que trascende fronteiras

Historias coma estas alimentan o culto á Virxe do Carme, unha das figuras máis queridas nas costas galegas. A súa protección, simbolizada polo escapulario, segue a inspirar milleiros de mariñeiros que ven nela unha guía espiritual, unha luz no medio da escuridade do mar.

Nestes días de xullo, a súa presenza faise visible nas rías galegas, onde barcos engalanados e comunidades enteiras saen ao mar para honrala.