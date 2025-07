Redondela vibra este verán con música, tradición e arte na rúa

Redondela énchese de vida este verán cunha programación cultural e musical que aposta pola diversidade, a tradición galega e a descentralización da oferta, para que cada recuncho do municipio vibre co son da música e o talento artístico. Así o presentaron a alcaldesa Digna Rivas e a concelleira de Cultura, Rita Pérez Táboas, acompañadas pola asociación Berete Rock. Un calendario que vai desde xullo ata setembro e que combina folk, rock, espectáculos de rúa e ata o peculiar Entroido de Verán.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas presenta la programación musical para este verano. / FdV

Música con selo galego

A música galega será protagonista indiscutible. O 18 de xullo, a Praza da Torre será escenario da presentación do disco Santo Mandil do grupo familiar As Tareixas e convidados, nun concerto para todos os públicos ás 18.00 h. Tamén neste espazo urbano, o 19 de xullo, Chocolate Sexy traerá rock con personalidade ás 22.00 h, seguidos por Malfinde o día 26, na mesma praza e á mesma hora.

A véspera do Día de Galicia, o 24 de xullo, o paseo marítimo de Chapela converterase nun emotivo escenario para homenaxear a Antón Cabaleiro, veciño e figura musical moi querida, cun concerto que reunirá a Cantatorrella ás 21.00 h e a icónica banda Treixadura ás 22.45 h, nunha sentida lembranza ao artista falecido hai dous anos. A celebración continuará o 25 de xullo na Praza da Torre con Tanto Nos Ten ás 22.00 h e culminará o 26 co X Festival Internacional «Carballo das Cen Pólas» no torreiro de Reboreda. Este mesmo espazo acollerá tamén a Carapaus o 5 de agosto.

Da arte ao metal, pasando polo flamenco

O mes comezará cun clásico: o XXVI Festival de Artistas de Rúa, o 1 de agosto desde as 19.00 h, enchendo as rúas e a alameda Castelao de maxia, humor e sorpresa para todos os públicos. Ao día seguinte, o 2 de agosto, Redondela vibra dobremente: primeiro na Praza da Torre con Noite ás 21.30 h e The Teta’s Van ás 22.30 h, e ao mesmo tempo no paseo marítimo de Chapela co XII Berete Rock, onde soarán Barrytown, Stoned At Pompeii, Tregua, Hey Hematoma, No One Alive e Storrentos desde as 20.30 h.

A celebración do XXX aniversario de Nocheni Metal Band terá lugar o 8 de agosto ás 22.00 h, seguida por Jay & The Smoking Machines o día 9, e Hey Hematoma o 16, facendo unha homenaxe especial a Siniestro Total. O día 17 será a quenda do grupo Abeleiras ás 21.30 h.

O flamenco tamén ten o seu espazo: o dúo Pa Ti Na Má actuará na alameda Rosalía de Castro de Chapela o 15 de agosto ás 22.00 h. Neste mesmo lugar, o grupo Airiños da Peneda ofrecerá outro concerto o día 22.

Entroido de Verán: música e color

O Entroido de Verán, un dos eventos máis agardados do calendario festivo galego, terá lugar o 23 de agosto no campo da feira. Carlos Jean e o grupo The Rapants encabezarán un cartel que tamén inclúe a Gala Drag, sesións de picadiscos e animación infantil e familiar, nunha celebración que fusiona a tradición do entroido co espírito festivo do verán.

Últimos acordes para un verán inesquecible

A recta final da programación ofrecerá o concerto de Nuevo Plan o 29 de agosto na Praza da Torre ás 22.00 h, seguido polo Festival de Bandas de Música o 30 ás 21.00 h. O broche de ouro poñerao a Rondalla de Redondela o 6 de setembro, tamén na Praza da Torre, ás 21.30 h.