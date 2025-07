O Morrazo non se perde a súa cita anual coa artesanía

Tan ineludible coma mergullarse nas augas cristalinas das praias do Morrazo é visitar cada verán a mostra de artesanía Argálica. Nun mundo que parece cada vez máis veloz e onde abunda o repetido, o feito en serie, esta cita pon en valor o esforzo e o agarimo das cousas feitas á man, con tempo, e exerce coma escaparate do inmenso traballo que levan a cabo os nosos artesáns.

A feira ten lugar nos Xardíns do Sinal, en Cangas do Morrazo. Esta 34ª edición de Argálica arrincou o pasado 11 de xullo e poderá visitarse ata o día 27 deste mes. Alí asentaranse diversos postos de artesanía, onde é posible atopar agasallos e detalles únicos para un ser querido (¡ou para un mesmo!).

Xoiaría, complementos, cestaría, cerámica e moitas outras pezas están dispoñibles na mostra, pero máis alá diso, supón un punto de encontro para coñecer de primeira man o oficio dos artistas. Os visitantes poderán aprender sobre os procesos de creación, a historia detrás de cada peza e a pasión que motiva a cada artesán.

En canto ao horario, os postos de Argálica estarán dispoñibles de 11:00 a 14:00 e de 19:00 a 23:00 horas.

Sobre AFIGA

A Mostra de Artesanía Argálica non sería posible sen AFIGA, a Asociación para o Fomento e Impulso da Artesanía, que conta coa colaboración do Concello de Cangas para a súa celebración.

AFIGA é unha asociación de artesás e artesáns que se puxo en marcha no ano 1991 coa misión de fomentar, promover, impulsar e dinamizar a artesanía en xeral e os oficios en particular, tanto tradicionais como contemporáneos, como parte integrante fundamental da cultura popular.

Ao longo da súa historia, AFIGA centrouse principalmente na organización de feiras na provincia de Pontevedra. De feito, Argálica foi unha das primeiras e continúa a ser hoxe en día o seu buque insignia. A primeira edición celebrouse en 1991, o mesmo ano no que tamén naceron as mostras Galiart (en Portonovo) e a Feira de Artesanía de Baiona. Porén, Galiart deixou de celebrarse en 1999 e a feira de Baiona perdeuse en 1994.

«É momento de aparellarse, armarse e poñer en valor o que facemos nos nosos obradoiros, coa orixinalidade, os materiais e os deseños propios do lugar onde vivimos, que nos diferencien do resto de obradoiros e produtos do mundo. Producir cultura de aquí, vender valor», afirman dende AFIGA na súa páxina oficial.