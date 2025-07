Marín honra á Virxe do Carme

Un ano máis, Marín vístese de festa para honrar á súa patroa cunha programación que mestura tradición, emoción e diversión para todas as idades. A vila vive con intensidade estas xornadas nas que a cultura mariñeira, a música e o lecer son protagonistas absolutos.

Moita música na antesala do Carme

Un dos momentos máis especiais das festas viviuse o venres 11 de xullo, coa lectura do pregón a cargo do colectivo @s Saljariteir@s, o grupo marinense de cantos de taberna. Grandes dinamizadores da nosa cultura popular, deron o pistoletazo de saída oficial cun discurso cargado de tradición, identidade e compromiso coas raíces mariñeiras de Marín.

A partir de aí, a vila lanzouse á celebración cunha programación que combinou actos populares, relixiosos e musicais.

A véspera do día grande, o martes 15, deixaba momentos para lembrar: o grupo Pousos de Area percorreu as rúas da vila ao mediodía nun animado pasarrúas, seguido pola actuación da charanga Jalácticos ás 20:30 horas. Os máis pequenos gozaron do espectáculo Burbullas Máxicas na Alameda, mentres en Seixo tiña lugar a tradicional misa e procesión das Antorchas, acompañada polo Grupo Carballido.

A noite rematou por todo o alto co concerto de Camela no Parque Eguren ás 23:00 horas, e co ritmo da orquestra Capitol, que animou a medianoite na Praza de España.

O día grande do Carme

Este mércores 16, festivo local, Marín celebra un dos seus días máis especiais cunha programación chea de actos pensados para toda a veciñanza. A vila énchese de cor, música e devoción nunha xornada que combina fe, tradición mariñeira e ambiente festivo.

A mañá comeza ás 10:00 horas coa entrega dos Reais Despachos na Escola Naval Militar, seguida dun pasarrúas da Banda de Música Cultural de Arcade. Ás 11:30 celébrase a ofrenda floral ás xentes do mar no Porto de Aguete, e posteriormente a procesión ata a Igrexa de Seixo, onde terá lugar a misa solemne ás 13:00 horas.

Pola tarde, ás 18:30 horas, comeza a ofrenda floral á Virxe do Carme con saída desde o Concello. Media hora despois, sae a tradicional procesión marítimo-terrestre, acompañada polos Chaneiros e a Banda de Música de Marín.

Xa pola noite, ás 21:00 horas, o Mago Paco ofrecerá un espectáculo infantil na Alameda. A música continuará ás 23:00 horas coa orquestra Marbella na Praza de España, e como gran final, os fogos de artificio iluminarán o ceo desde o Paseo Alcalde Blanco, poñendo o broche dourado a un Carme cheo de emoción e identidade marinense.