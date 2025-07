Conta atrás para o SonRías Baixas

Un verán máis, Bueu acollerá a milleiros de persoas para gozar dun dos festivais imprescindibles da tempada en Galicia: o SonRías Baixas. O evento, que xa acada a súa 22ª edición, terá lugar os días 31 de xullo e 1, 2 e 3 de agosto no entorno de As Lagoas.

Serán catro xornadas repletas da mellor variedade musical, con presenza dalgunhas das voces máis punteiras do panorama actual en diversos xéneros e talentos tanto galegos coma nacionais. Unha proposta musical fresca, que non se cingue a un único estilo concreto e apostando por unha programación variada, na que prima a calidade e que é reflexo da enorme heteroxeneidade que prima na música hoxe en día.

Deste xeito, o público do SonRías poderá ver en directo a artistas coma Judeline, Sen Senra, Dani Fernández, La Raíz ou Carolina Durante, entre moitos outros. A programación está dispoñible nas canles oficiais de información do festival, dividida por días, para non perderse ningún detalle e organizar ben o teu paso polo evento.

Entradas á venda

Se non tes a túa entrada para o SonRías, aínda podes facerte con ela na súa páxina web, onde hai dispoñibles bonos para acudir aos catro días de festival ou só a tres e mesmo escoller o acceso a unha única xornada. Os prezos parten dos 38,90 euros para as entradas de día.

Ademais, están xa dispoñibles os tickets para os buses oficiais do festival e a reserva para a acampada, que se realiza á hora de adquirir as túas entradas.