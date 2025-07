Bueu vive con paixón as Festas do Carme

As Festas do Carme son unha das datas máis especiais no calendario do Concello de Bueu. A festividade, que se celebra en honra á Virxe do Carme, a patroa dos mariñeiros, é unha oportunidade para poñer en valor a historia e a cultura mariñeira da vila.

Bueu acolleu desde o pasado 10 de xullo -día de arranque das festas- unha morea de actividades para todos os públicos, con obradoiros artísticos, espectáculos musicais ou probas deportivas.

Por exemplo, o 12 de xullo, celebrouse a XIV Travesía a Nado pola rexeneración da praia de Pescadoira e o II Campionato de Petanca do Concello de Bueu na zona de As Lagoas. Ese día, o público tamén gozou do concerto de Ortiga, no exterior do Centro Social do Mar.

Ademais, como antesala do Carme, Tino Resille impartiu uns obradoiros artísticos á mocidade no Estaleiro de Purro, onde os nenos e as nenas puideron coñecer a arte do mar. «Facemos unha aposta pola cultura, verbena e por unhas festas interxeracionais para todas as idades», valoraba a concelleira de Cultura, Carmen García, durante a presentación do programa.

Actos do Día do Carme

Este mércores, os actos arrancarán xa a primeira hora da mañá, co pasarrúas ás 10:30 horas a cargo da Banda de Música Cultural de Barro. Ás 12:00 horas será a misa na honra da Virxe do Carme co Coro de Cela-Lestonnac na Igrexa Parroquial de San Martiño, onde haberá alfombras florais realizadas polo Colectivo Independente de Alfombristas de Bueu.

Despois, a procesión sairá ata a lonxa coa Banda de Cornetas e Tambores de Cangas e Peis d’hos. Pola tarde, os oficios relixiosos serán na Lonxa coa música da Coral Polifónica de Bueu e un baile á Virxe coa agrupación Peis d’hos.

Xa despois arrancará a procesión marítima coa Banda de Música de Bueu. Como é habitual, o Concello puxo á disposición da cidadanía un barco para poder gozar da procesión.

No espazo da contorna da Lonxa tamén lucirán tapices florais elaborados pola Asociación Cunchas e Flores de Bueu.

Pola noite, a partir das 22:00 horas, haberá festa coa orquestra Triunfo. A velada contará como broche final cun gran espectáculo pirotécnico que se lanzará, por segundo ano consecutivo, dende o mar. Os fogos de artificio poderán contemplarse dende a praia da Banda do Río.

Festividade das Dores

As festas rematarán mañá, 17 de xullo, coincidindo coa festividade das Dores. Este día está programada unha ruada coa charanga Noroeste e, ás 12:00 horas, celebrarse na Igrexa Parroquial de San Martiño a misa solemne na honra da Virxe das Dores cantada pola Coral Marusía.

A xornada culminará do mellor xeito: bailando. A verbena estará amenizada por Mar Davila Music e dará comezo ás 21:00 horas. Ademais, a zona das Lagoas acollerá atraccións para a cativada ata mañá, xoves.