Meaño celebra o viño

Do 18 ao 20 de xullo, Meaño converterase no epicentro do viño de autor en Galicia coa XXIV edición da súa emblemática festa vitivinícola, que reunirá na Praza do Concello a 22 adegas locais, un completo programa musical, propostas gastronómicas e os tradicionais actos da Confraría Corazón do Salnés.

Durante tres días, veciños e visitantes poderán descubrir a riqueza das etiquetas de autor elaborados con paixón no municipio, nunha festa que mestura identidade, cultura e celebración.

22 razóns para brindar

A festa arrancará o venres 18 ás 20:00h coa apertura dos stands de viño, onde as 22 adegas participantes ofrecerán degustacións das súas marcas máis recoñecidas e tamén novidades. Estes espazos manteranse activos ata o domingo, convertendo a praza no maior escaparate do viño de autor do Salnés.

Momentos da Festa do Viño de autor 2024. / Noe Parga

Un cartel musical á altura do viño

A música será protagonista cada noite. O venres, a festa comeza ás 21:00h coa actuación de BUMM, Antonio Barros e Lys Pardo, seguida, ás 22:30h, pola orquestra Players e o DJ Paco Vukano, que porán ritmo ata o peche.

O sábado 19 traerá consigo un momento especial: a recepción oficial das confrarías amigas, chegadas desde Francia, Portugal e comunidades como Canarias, País Vasco, Cantabria ou Asturias. En total, desfilarán membros de 20 confrarías, nun acto de irmandade e respecto pola cultura vitivinícola.

Ese día, a música encherá as rúas da man da charanga OT ás 20:00h, seguida do concerto da mítica A Roda ás 22:00h, e da actuación da orquestra La Oca Band e o DJ Quico ás 23:00h, que manterán a festa viva ata altas horas da noite.

Domingo de solemnidade e tradición

O domingo 20 de xullo será a xornada máis institucional e emotiva da festa. Ás 11:00h celebrarase o IV Capítulo da Confraría Corazón do Salnés, onde terá lugar o nomeamento de novos Cabaleiros e Donas, persoas destacadas que serán investidas como embaixadores do espírito do viño de Meaño, recoñecendo así o seu compromiso coa cultura, o territorio e os valores desta terra.

Tras a investidura, comezará o tradicional desfile desde o Pazo de Lis ata a Praza do Concello, no que participarán os novos membros da Confraría, autoridades, adegueiros e confrarías amigas, dando paso ao acto central da festa.

Alí, o presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán Abal, será o encargado de pronunciar o pregón oficial, que marcará o punto álxido dunha celebración chea de sentimento.

A continuación, actuarán os Amigos do Acordeón das Rías Baixas ás 14:00h, pouco antes da comida de confraternidade entre confrarías. A música seguirá pola tarde coa charanga Alambique ás 20:00h e o Grupo América ás 22:00h, que porán o broche de ouro a unha edición que promete quedar na memoria de todos os asistentes.

A Festa do Viño de Autor de Meaño non é só unha feira: é unha declaración de amor á terra, á tradición vitivinícola e á cultura galega.