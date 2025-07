Ponte Caldelas viaxa arredor do mundo

Ao longo dos séculos, os galegos cruzaron océanos deixando a súa pegada en países de todo o mundo. Para celebrar ese espírito, Ponte Caldelas acolle un ano máis unha das citas máis esperadas do verán: a Festa Gastronómica do Emigrante, que este 2025 alcanza a súa oitava edición consolidada como o evento culinario máis destacado da comarca.

A Alameda da vila transformarase os días 11, 12 e 13 de xullo nun auténtico escaparate internacional, con sabores chegados de oito países que foron destino habitual da emigración galega. Tras o éxito das últimas edicións —a do ano pasado superou os 20.000 pratos servidos—, a festa promete repetir cunha oferta gastronómica e musical que convida a viaxar sen saír de Ponte Caldelas.

Sabores e música do mundo

Momentos de edicións anteriores da festa. / FdV

A fórmula é sinxela e irresistíbel: por 6 euros, o público poderá degustar un prato típico e unha bebida de países tan variados como México, Brasil, Venezuela, Alemaña, Bélxica, Italia, Turquía e Galicia. Cada stand representa unha parte da nosa historia migratoria e ofrece pratos emblemáticos das súas cociñas nacionais. Ademais, os hostaleiros participantes incluirán propostas adicionais e bebidas típicas para quen queira completar o percorrido culinario.

Tamén haberá receitas galegas, perfectas para aqueles que prefiren a gastronomía de sempre. Panadería, doces e empanadas tamén terán o seu espazo grazas á presenza de panadeiros locais que levan anos dando sabor á festa.

A Festa Gastronómica do Emigrante non é só unha cita culinaria: é tamén unha celebración da cultura. Por iso, cada xornada estará amenizada por actuacións musicais en directo, que encherán a Alameda de ritmo.

O venres 11, a partir das 21:30 h, o grupo Son das Tabernas porá a banda sonora á primeira noite, creando un ambiente de romaría e boa compañía. E como manda a tradición, ás 00:00 h, celebrarase a queimada con conxuro, con reparto gratuíto para todos os asistentes, un dos momentos máxicos da festa.

O sábado 12, a música arranca xa ao mediodía coa sesión vermú a cargo de Acorde Son do Verdugo, perfecta para acompañar os primeiros pratos do día. Pola noite, desde as 21:30 h, será a quenda dos Mariachis Perla de México. Como colofón, repetirase a queimada con novo conxuro á medianoite.

O domingo 13, último día da festa, pecharemos en alto coa actuación do grupo Sobre Todo Ella durante a comida, poñendo o broche final a unha fin de semana para lembrar.

Con máis de 1.200 cadeiras e numerosas mesas, a organización garante comodidade para todos os visitantes. A Alameda converterase nun punto de encontro para familias, veciños e turistas que se acheguen a desfrutar dun ambiente acolledor, seguro e cheo de vida.

Esta festa é unha homenaxe á nosa identidade migrante, unha celebración da diversidade e un recoñecemento aos milleiros de galegos que cruzaron fronteiras sen esquecer nunca as súas raíces.