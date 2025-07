Marín arrinca unhas Festas do Carme cheas de música, tradición e diversión: consulta o programa completo

As Festas do Carme, data sinalada no calendario estival do Concello de Maríne tantos outros municipios de tradición mariñeira, acaban de comezar. Do 10 ao 16 de xullo, Marín acollerá múltiples actividades, espectáculos musicais e actos litúrxicos para conmemorar á Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros e da Armada Española.

O cartaz deste ano foi elaborado pola ilustradora Tamara Baz e é toda unha homenaxe ás xentes e oficios do mar, eixe esencial destas festas. Tal e como declaraba a alcaldesa, María Ramallo, na presentación do evento, «as Festas do Carme de Marín consolidan así a súa aposta por unha programación para todos os públicos, que combina tradición e vangarda, música e cultura, facendo da vila un destino imprescindible este verán».

Así, este venres lerase o pregón das festas, a cargo do colectivo @s Saljariteir@s, «o noso gran grupo de cantos de taberna, grandes dinamizadores da nosa cultura popular». Con eles darase o pistoletazo oficial de saída ás Festas do Carme de Marín 2025.

Programa das Festas do Carme 2025

Presentación do programa, con cartel de Tamara Baz. / Concello de Marín

A partir das 20:30 horas deste venres, as rúas de Marín encheranse de ritmo grazas á charanga Noroeste. Unha hora máis tarde terá lugar a lectura do pregón na Alameda, que estará seguida da actuación musical 'Xuntos pola música', na que Lys Pardo e Antonio Barros darán vida ao repertorio de Juan Pardo. Xa a partir da medianoite, a orquestra Origen fará bailar a toda a vila.

Os actos programados para os próximas días son os seguintes:

Sábado 12 de xullo

Este día comezará na Alameda a IV Festa do Viño da IXP Ribeiras do Morrazo, que abrirá en horario de 11:00 a 15:00 e de 20:00 a 00:00 horas. Estará tamén dispoñible nese mesmo horario o domingo.

Así mesmo, ás 12:00 horas celebrarase a misa na honra de San Cristovo, acompañada por Chaneiros, na Igrexa Santa María do Porto. Ás 12:30 horas o pasarrúas Trompos Os Pes marchará polo municipio.

Xa en horario nocturno, a partir das 21:00 horas terá lugar o XXVIII Festival Folclórico Internacional de Baile Airiños de San Xulián, na Alameda, e o Parque Eguren acollerá desde as 23:30 horas o Marín Dance Festival, coa participación dos artistas Rober Morr, Pawly, Dumore e Pitty.

Domingo 13 de xullo

O pasarrúas Máis Cantos poñerá a música a Marín ás 12:30 horas, tomando o testigo na Alameda o pasarrúas de Grupo Carballido, ás 20:00 horas. Unha hora despois, o Mago Noel presentará o espectáculo infantil 'Que curioso!'.

A verbena estará en mans da orquestra París de Noia, que actuará en Praza de España ás 23:00 horas.

Luns 14 de xullo

O luns arrincará a Mostra de Artesanía na Alameda, onde estará ata o 20 de xullo. Os actos deste día serán cara última hora da tarde: ás 20:00 horas, Os de Marín protagonizarán un pasarrúas e, ás 21:00 horas, a cativada gozará do show 'A cabeza do dragón', de Cachirulo Títeres, na Alameda. E tampouco faltarán os bailes na Praza de España, grazas á orquestra Olympus.

Martes 15 de xullo

A xornada arrincará ao ritmo de Pousos de Area polas rúas de Marín. Xa de tarde, ás 20:30 horas, a charanga Jalácticos animará a vila. Por outra banda, a Alameda acollerá ás 21:30 horas o espectáculo infantil 'Burbullas Máxicas' con Pomper. A esa mesma hora haberá misa e Procesión das Antorchas en Seixo, acompañados de Grupo Carballido.

Pola noite, ás 23:00 horas, terá lugar unha das citas clave da programación das Festas do Carme: o concerto de Camela. A mítica banda precursora da 'tecno-rumba' amenizará a velada no Parque Eguren, nunha festa que rematará co show da orquestra Capitol na Praza de España, programado a partir das 00:00 horas.

Mércores 16 de xullo (Día do Carme, festivo local)

O mércores, Día do Carme, será festivo en Marín e concentraranse os actos máis emotivos das festas, coa tradicional ofrenda floral e a procesión. A axenda do día comeza coa entrega de Reais Despachos na Escola Naval Militar, ás 10:00 horas, e continúa co pasarrúas da Banda de Música Cultural de Arcade (10:30 horas) e a ofrenda floral ás xentes do mar no Porto de Aguete. Despois, haberá procesión ata a Igrexa de Seixo e misa ás 13:00 horas.

O mércores de mañá tamén se desenvolverá polas rúas de Marín pasarrúas a cargo de Picuíña (11:30 horas) e Airiños de San Xulián (13:00). Ás 12:00 horas haberá na Igrexa de Santa María do Porto misa na hora da Virxe do Carme coa Coral Lembranzas.

Pola tarde, ás 18:30 horas, celebrarase a ofrenda floral á Virxe do Carme con saída desde o Concello e ás 19:00 horas comezará a procesión cos Chaneiros e Banda de Música de Marín.

Os nenos terán un show de maxia a cargo do Mago Paco ás 21:00 horas, na Alameda, e a orquestra Marbella poñerá o fin de festa na Praza de España. Finalmente, a gran tirada de fogos de artificio desde o Paseo Alcalde Blanco despedirá as Festas do Carme ata o próximo verán.