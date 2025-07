Cuntis honra a San Bieito de Pereira

Recuperadas en 2015 despois de case dúas décadas, as festas de San Bieito integran rituais relixiosos con actuacións musicais, converténdose nun evento que fortalece as raíces e a identidade local de Cuntis. A cita terá lugar na xornada de mañá, e este ano o 11 de xullo será festivo local no Concello, xunto co 18 de agosto -por San Antón-.

Actuacións musicais

Esta noite actuarán Cantos da Terra e Igloo. Será na Praza da Constitución a partir das 22.00 horas. / FdV

Mañá pola noite, a partir das 22.00 horas, será o momento no que comecen, na Praza da Constitución, as actuacións musicais. A combinación de Cantos da Terra e Igloo crea unha ponte entre xeracións, entre estilos e gustos musicais, facendo que cada veciño —sexa novo ou veterano— atope o seu lugar.

Igloo, unha das bandas máis recoñecidas do panorama indie galego, leva máis dunha década subido aos escenarios con letras intensas, guitarras envolventes e unha posta en escena que non deixa indiferente a ninguén. Nos seus temas mesturan melancolía e potencia, emoción e forza. O seu concerto no marco das festas de San Bieito é unha oportunidade única de disfrutar da súa proposta.

Banda de Pop-Rock Igloo. / FdV

Pola súa banda, Cantos da Terra leva anos enchendo escenarios con pezas tradicionais, música de raíz e voces que conectan co fondo da nosa cultura. O seu repertorio recolle cantigas populares, romances, muiñeiras e xotas, con arranxos coidadosos e cheos de sentimento.