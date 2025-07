Un refuxio con alma, no corazón de Galicia

Galicia suma unha nova proposta de turismo sostible e de calidade coa apertura de Alma de Quireza, unha casa rural con encanto situada na aldea de Quireza, no concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade. O proxecto, impulsado pola emprendedora Julia Darriba Seara, natural de Soutelo de Montes, aposta pola recuperación do patrimonio rural e a creación dun espazo de descanso pensado para desconectar e volver conectar co esencial.

Unha das habitacións con balcón. / Alma de Quireza

Alma de Quireza conta con seis habitacións dobres, todas con baño privado e dúas delas con balcón e vistas á montaña. A vivenda dispón ademais dun amplo salón-comedor, cociña totalmente equipada, biblioteca, xogos de mesa e espazos exteriores ideais para o descanso, a lectura ou as ceas ao solpor.

A casa, unha vivenda tradicional rehabilitada con gusto e respecto pola arquitectura orixinal, combina comodidade contemporánea con elementos singulares da zona, como un hórreo centenario e un coidado xardín con piscina.

Hórreo centenario. / Alma de Quireza

Pode reservarse por cuartos ou de maneira íntegra, tanto para parellas coma para grupos familiares ou reunións tranquilas entre amizades.