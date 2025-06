Un verán entre estrelas no comercio de Marín

O Centro Comercial Aberto Estrela de Marín pora en marcha a campaña este verán «A Semana Estrela», unha iniciativa que encherá as rúas da vila de actividade comercial e lúdica do 30 de xuño ao 4 de xullo, coa participación de 27 establecementos locais convertidos en Puntos Outlet.

Durante esta semana especial, a clientela poderá beneficiarse de importantes descontos e participar no sorteo de 1.000 euros en tarxetas regalo, simplemente rexistrando os seus tickets de compra na web de Estrela de Marín entre o 30 de xuño e o 4 de xullo. O sorteo será presencial e celebrarase o venres 4 de xullo no Multiusos da Praza de Abastos ás 20h coincidindo co peche da campaña.

Semana Estrela. / Cedida

Unha programación para todas as idades

A programación inclúe tamén accións novidosas pensadas para atraer ao público máis novo, como dous torneos de eSports, un de Mario Kart e outro de EA Sports FC 25, cuxos gañadores recibirán tarxetas de 100 € para gastar no comercio local, e participarán tamén no sorteo dunha PS5 entre todas as persoas rexistradas.

Ademais, lanzarase o Escape Room Virtual «O Segredo da Semana Estrela», unha divertida busca do tesouro polos Puntos Outlet, na que as persoas participantes deberán resolver pistas e retos nos comercios para descubrir un misterio final, aquela persoa que obteña maior puntuación, no menor tempo gañara unha tarxeta regalo de 100€ e todos os participantes, tamén poderán participar no sorteo da PS5.

A xornada de clausura, o venres 4 de xullo, contará tamén cunha actividade de dinamización na rúa, xa que a charanga Jalácticos animará as rúas a partir das 19:00 horas, convidando á veciñanza a saír e gozar do comercio local.

Esta acción conta co apoio do Concello de Marín e coa cofinanciación da Xunta de Galicia. Enmárcase no compromiso do Centro Comercial Aberto Estrela de Marín por ofrecer experiencias de compra atractivas e innovadoras, que contribúan a dinamizar e reforzar a vitalidade do comercio local da vila.