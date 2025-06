Cuntis estrea o certame Cultura na Rúa

No Concello de Cuntis xa está todo preparado para a xornada festiva e cultural de mañá, sábado 28 de xuño, co obxectivo de converter as rúas da vila nun espazo de encontro, lecer e participación para veciños, veciñas e visitantes. Baixo o título “Cultura na Rúa”, o evento ofrecerá unha ampla programación con actividades que van desde a música e o baile tradicional ata a artesanía, os xogos populares e a gastronomía local.

Desde primeiras horas da mañá, o centro da vila acollerá o tradicional Mercadiño dos sábados, que nesta ocasión contará cun atractivo especial: un conxunto de postos de doces artesáns e artigos vintage que encherán a Praza das Árbores, ofrecendo produtos únicos e de proximidade.

A música será unha das grandes protagonistas da xornada. Ás 12:00 horas, a Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis percorrerá as rúas coa súa enerxía e alegría, seguida ás 12:30 horas dun concerto da Banda da Escola de Música Municipal de Cuntis, tamén na Praza das Árbores. O baile tradicional continuará a partir das 13:00 horas, completando unha mañá chea de sons e tradición.

Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis. / Cedida

Pola tarde, a programación centrarase no público infantil e familiar. Deste xeito, ás 16:30 horas, Cristina Collazo presentará o espectáculo “Atréveste? - Pepa A Loba”, unha proposta pensada para os máis pequenos. De seguido, ás 17:30 horas, a diversión continuará cos xogos populares que se desenvolverán na Praza das Árbores e nos seus arredores.

A oferta gastronómica será outro dos puntos fortes do día. A ruta “De Tapa en Tapa” animará aos asistentes a percorrer os bares da vila, degustando creacións culinarias en horario de mañá e tarde. A Charanga 112 porá a nota musical a esta ruta a partir das 19:00 horas, garantindo un ambiente festivo.

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, destacou a importancia do evento: «Desde o Concello, estamos moi ilusionados con esta proposta de 'Cultura na Rúa'. É unha oportunidade fantástica para que veciños e visitantes desfruten dunha xornada chea de actividades para todas as idades, poñendo en valor a nosa tradición, a nosa música e a nosa artesanía. Queremos que Cuntis sexa un referente cultural e esta iniciativa contribúe a iso, fomentando ademais o comercio local coa ruta de tapas e o mercadiño. Agardamos que sexa un éxito e que todos poidamos gozar dun día inesquecible nas nosas rúas.»