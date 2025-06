Unha oferta musical para todos os públicos

Sen dúbida, un dos momentos máis agardados deste San Paio 2025 será o concerto de Heredeiros da Crus. O mítico grupo de Ribeira, que leva máis de trinta anos nos escenarios, segue en plena forma e conectando coa xente dende o primeiro acorde, combinando humor, crítica social e moito rock and roll. A súa actuación será o colofón dunha xornada musical que incluirá tamén o concerto tributo a Frank Sinatra a cargo da Big Band Carlos Barruso.

Aposta pola música tradicional e o talento local

A música tradicional tamén tivo un papel destacado co V Festival de Música Tradicional da Estrada, que contará coa participación da Banda de Gaitas de Barbude, Os Xeitosos de Trazo e o Grupo Folclórico de Santiago de Custodias (Portugal), reforzando o carácter internacional das festa.

Ademáis, a Banda Folk Os Coribantes de Buchabade ofrecerá o seu particular concerto o vindeiro xoves 26, a partir das 22.30 horas na Praza do Concello. Dentro da súa Xira 20 Aniversario, a agrupación de Ponte Caldelas chega á capital estradense para poñer a cantar e a bailar a todos aqueles que se citen na Praza do Concello, nun dos días grandes do San Paio. A banda fará un repaso polo seu amplo repertorio, nun espectáculo que fusiona música e danzas nacionais e internacionais.

Banda Folk Os Coribantes. / Luis Pereiro

Para a xornada do venres está programada a II Ruada na Estrada, con Tequexetéldere e A Ponte Vella (Teo). Ambas as dúas agrupacións citaranse ás 22.30 horas na Praza da Farola para render homenaxe ás nosas músicas e tradicións.

A comisión tamén quixo reservar espazo para a escena musical local e os novos talentos. Deste xeito, o domingo 29, a Porta do Sol acollerá os concertos de G Face, Dr Zaius e Dalia Negra, que se estrearán oficialmente en directo. Unha aposta clara pola música feita na Estrada e polos artistas da contorna, que terán a oportunidade de brillar ante o seu público.

O broche final deste San Paio 2025 chegará esa mesma noite cos fogos artificiais na Cañoteira e a última verbena da man da orquestra Galilea, que marcará o peche dunha semana festiva intensa, variada e marcada, de bo seguro, por unha altísima participación.

As Festas de San Paio 2025 apostan así por unha programación musical que reafirma a A Estrada como un dos epicentros culturais e festivos do verán galego.