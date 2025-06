Recoñecemento aos deportistas locais

O deporte volve ocupar un lugar destacado na programación das festas patronais de San Xoán en Poio. O Consello Municipal de Deportes daba a coñecer os nomes dos galardoados cos Premios San Xoán 2025 a pasada semana, uns recoñecementos que poñen en valor o esforzo, a constancia e os éxitos acadados por deportistas e entidades locais ao longo da tempada.

Este ano, os premios principais recaen en Poio Bike Club, pola súa intensa labor de promoción do ciclismo no municipio; Lorena Nieto, na categoría feminina, polos seus destacados resultados a nivel nacional e internacional no piragüismo; e Javi Rodríguez, na categoría masculina, tras consolidarse como xogador profesional na Primeira División da Liga co RC Celta de Vigo.

Xunto aos premios principais, o Consello tamén acordou outorgar mencións especiais a unha ampla representación de deportistas e equipos que veñen desenvolvendo un traballo notable en diferentes disciplinas. A entrega dos galardóns terá lugar o domingo 22 de xuño, coincidindo coa lectura do pregón das festas, que este ano estará a cargo de Pilar Martínez Soto, veciña de O Sartal, na Praza do Concello.

Na categoría feminina, recibirán estas distincións:

Sabela Martínez , polos seus títulos en campo a través, 800 metros e obstáculos a nivel estatal na categoría sub18.

, polos seus títulos en campo a través, 800 metros e obstáculos a nivel estatal na categoría sub18. Inés Arosa , subcampioa do mundo sub21 en kaiak.

, subcampioa do mundo sub21 en kaiak. Carolina Santos Villalón , campioa galega de media maratón.

, campioa galega de media maratón. Sofía Martínez , xogadora do Poio Pescamar, recentemente convocada pola selección española sub15.

, xogadora do Poio Pescamar, recentemente convocada pola selección española sub15. Candela Baúlo Viñas, campioa autonómica na categoría infantil base.

Pola súa parte, na categoría masculina serán recoñecidos:

Anxo Filgueira , subcampión de España sub18 en lanzamento de martelo.

, subcampión de España sub18 en lanzamento de martelo. Cristian Fernández Nieto , bronce no campionato mundial de acuatlón.

, bronce no campionato mundial de acuatlón. Diego Piñeiro , terceiro posto no Mundial de maratón en C1.

, terceiro posto no Mundial de maratón en C1. Manuel Expósito , campión galego individual de pickleball.

, campión galego individual de pickleball. Álex Meira, campión europeo nos Transplant Sports Championship.

En canto aos equipos, recibirán galardóns:

Os clubs Atlético Combarro, Combarro Veteranos, Infantil Combarro, os conxuntos xuvenil A, xuvenil B e infantil A do Fútbol Base Poio, o equipo cadete de Saraiba Ximnasia Rítmica e Poio Pescamar, nas categorías biberón, filial feminino e prebenxamín.

Ademais, haberá recoñecementos para a tradicional Subida á Escusa, que este ano celebra o seu 25º aniversario, así como para a escudaría Buxa Motor, e un galardón póstumo para Pablo Hinojar, que fora seleccionador nacional de ximnasia acrobática, en homenaxe á súa traxectoria e contribución ao deporte.

Segundo informa o Concello, os criterios para a elección tiveron en conta factores como a evolución deportiva respecto a anos anteriores, os logros acadados a nivel autonómico, estatal ou internacional, o grao de implicación, a promoción de cada modalidade e o número de licenzas rexistradas.