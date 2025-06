Poio prende o San Xoán cunha semana de festa

O Concello de Poio xa ten todo preparado para dar comezo ás tradicionais festas de San Xoán 2025, un dos eventos máis agardados do calendario festivo local. Durante seis días, o municipio converterase nun auténtico epicentro de cultura, música e tradición, cun programa pensado para todos os públicos.

Pregón con sabor local e inicio festivo

O pistoletazo de saída terá lugar o domingo, 22 de xuño, ás 21:00 horas, coa lectura do pregón dende o balcón da Casa Consistorial, na Praza do Mosteiro. Este ano, a encargada de dar voz ao inicio das festas será Pilar Martínez Soto, unha figura recoñecida na vida social e cultural de Poio. A continuación, o Grupo Azabache amenizará a noite cunha actuación musical, mentres o público poderá gozar dunha degustación gratuíta de rosca e viño. Ademais, farase entrega dos premios do tradicional concurso de carteis, que cada ano mobiliza á veciñanza coa súa creatividade.

Lume, música e sardiñas para a noite máis máxica do ano

O luns 23 de xuño, véspera do día grande, a praza da Seca será o epicentro da celebración coa xa clásica sardiñada popular, que comezará ás 21:30 horas. Á mesma hora, dará comezo a verbena a cargo do grupo Ritmo Joven, que porá ritmo e animación ata ben entrada a noite. O momento máis esperado chegará ás 23:30 horas, coa espectacular queima da fogueira e o espectáculo de lume, cumprindo co rito ancestral de purificación da noite de San Xoán.

Xornada grande con música e tradición relixiosa

O martes 24, día de San Xoán Bautista, a programación arrinca cunha misa solemne na honra do patrón, ás 12:00 horas, coa participación da Coral de Poio, que porá a nota musical á cerimonia. Xa pola noite, A Seca volverá ser o punto de encontro da verbena, que comezará ás 22:00 horas coas orquestras Miramar e La Ocaband.

Santa Trahamunda e máis música para continuar a festa

O mércores 25 será o día dedicado a Santa Trahamunda, cunha misa ás 12:00 horas. A programación cultural continúa ás 21:00 horas co concerto da Escola de Acordeóns de Campelo en O Pereiro. A música seguirá vibrando ás 22:00 horas coa verbena na Praza da Seca, onde actuarán dúas orquestras de referencia: Os Satélites e París de Noia.

Xoves de verbena e lume de artificio

O xoves 26 a festa non decae. A verbena arrancará ás 22:00 horas en A Seca con dúas formacións destacadas do panorama galego: Capitol e Marbella. A emoción culminará ás 23:59 horas cun gran espectáculo de fogos de lucería, que iluminará o ceo de Poio como broche de ouro da xornada.

Peche infantil e musical

As festas rematarán o venres 27 de xuño cunha tarde pensada para os máis pequenos, cunha festa infantil ás 18:00 horas tamén en A Seca. O punto final será ás 20:00 horas co Festival de Fin de Curso da Escola de Acordeóns de Campelo, que terá lugar no Centro Cultural Xaime Illa Couto de Raxó, nunha mostra do talento musical local que medra ano tras ano.

Con esta programación, o San Xoán de Poio 2025 promete ser unha celebración chea de tradición, música e convivencia, nunha das datas máis sinaladas para a veciñanza e visitantes. Unha festa para vivir intensamente.