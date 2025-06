Música de corais e exposicións

Dentro da programación oficial do Concello de Poio para as súas festas patronais, tamén se contemplan outro tipo de actividades, como a que terá lugar hoxe mesmo, a partir das 20.30 horas, co Certame de corais no Mosteiro de Poio. O evento contará coa participación da Coral de Poio, Coral de Soutomaior e Lestonnaa-Coro de Cela.

Pola súa banda, do 20 ao 13 de xullo, de 9.00 a 14.00 horas, terá lugar a exposición de arte en pedra «O miliario das Arxinas», unha mostra na que se exhibirán os traballos de fin de curso levados a cabo polo alumnado do CIFP de Cantería.

Este tipo de iniciativas amosan o compromiso do Concello de Poio por ofrecer unha progamación festiva diversa e para todo tipo de público.