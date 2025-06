Montiño ponlle sabor ao San Xoán

Churrascos, criollos, chourizos e hamburguesas gourmet para unha noite chea de lume, festa e tradición.

San Xoán é moito máis ca unha data no calendario: é unha emoción colectiva. É lume, música, desexos ao aire e carne asándose na brasa mentres as risas mesturan xeracións. E se hai algo que non pode faltar nunha boa celebración galega, é o sabor auténtico. Por iso, este San Xoán, Montiño volve estar onde ten que estar: nas mesas, nas grellas… e nos momentos que se lembran.

Desde a súa sede en Vilanova de Arousa, Montiño leva anos sendo sinónimo de calidade e tradición. A súa proposta para a noite máis máxica do ano aposta polos sabores de sempre, elaborados con mimo e cun compromiso claro: ofrecer produtos frescos, sen conservantes artificiais, e cun selo de autenticidade que se nota dende o primeiro bocado.

Entre as súas suxestións para este San Xoán destacan:

O clásico churrasco de porco, ideal para compartir.

ideal para compartir. Chourizos criollos e vermellos, sempre protagonistas na grella.

Hamburguesas Montiño Gourmet , perfectas para sorprender.

, perfectas para sorprender. Brochetas, petiscos e zorza marinada, que engaden variedade e sabor á festa.

Montiño non só alimenta, senón que crea vínculos. Os seus produtos son os que se pasan de prato en prato entre veciños, os que unen familias arredor do lume, os que fan que unha noite calquera se converta nunha lembranza.

Con distribución áxil e un coidado especial pola frescura, Montiño garante que cada produto chega á mesa co sabor intacto. Porque a súa filosofía basease na proximidade, na sustentabilidade e nun respecto fondísimo polo que é noso.

Este 23 de xuño, que arda o lume… e que reborde a grella. Que non falten as verbenas, as fogueiras, nin esa carne que sabe a celebración.

Este San Xoán, que o sabor sexa galego. Que sexa Montiño, o sabor de Galicia, na noite máis nosa do ano.