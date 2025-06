Innovación, prezo e compromiso ao servizo da mobilidade

SBC Gasolineras é moito máis ca unha rede de estacións de servizo. É un modelo de negocio baseado na innovación, na atención ao cliente e no compromiso coa igualdade e o desenvolvemento local. Desde a súa fundación en 2013, esta compañía galega non deixou de medrar, converténdose nun referente no sector dos carburantes grazas á súa proposta de valor clara: ofrecer sempre o mellor prezo posible con servizos áxiles, seguros e modernos.

Con oito estacións repartidas por toda Galicia —en Santiago de Compostela, A Coruña, Ribeira, A Estrada, Narón, Cambados, Tui e Sanxenxo— SBC Gasolineras aposta por un sistema automatizado que garante unha experiencia rápida e sinxela para os condutores, sexan particulares ou profesionais. Os seus clientes poden pagar directamente nos surtidores ou a través da súa APP móbil, e beneficiarse de importantes descontos grazas ás súas tarxetas de fidelización e acordos con asociacións, PEMEs ou colectivos.

Con máis de 50 profesionais —un 80 % deles mulleres—, SBC aposta tamén pola igualdade real de oportunidades. Liderada por Ana García Barros, fundadora e xerente cunha dilatada traxectoria no sector petrolífero, a empresa traballa cunha visión sostible, próxima e responsable.

A súa alianza coa refinería C.L.H. garante o subministro de carburantes e aditivos de primeira calidade, mentres o seu dinamismo comercial sitúa á compañía á vangarda no ámbito galego. Carburante de confianza, servizo impecable e compromiso co futuro son os piares fundamentais da firma.

Compromiso social

SBC Gasolineras colabora coa Asociación Amicos elixindo a súa “Fábrica + Social” como provedora para a elaboración das súas camisetas personalizadas. Esta decisión non só responde a criterios de calidade, senón tamén ao compromiso social da empresa coa inclusión e a responsabilidade corporativa. A “Fábrica + Social” é un proxecto de economía social promovido por Amicos, no que se aposta pola inserción laboral de persoas con discapacidade intelectual, autismo, parálise cerebral ou dano cerebral adquirido.

Desde SBC Gasolineras amosan o seu profundo agradecemento polo labor que realiza esta entidade, tanto na atención directa ás persoas con diversidade funcional como no apoio constante ás súas familias. A colaboración con Amicos é unha forma de contribuír, dende o ámbito empresarial, á construción dunha sociedade máis xusta, integradora e sensible ás realidades de quen máis apoio necesita.

Ademáis, tamén colaboran ao longo do ano con outras entidades como ASANOC (Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia), con máis de 12 anos de historia axudando a mellorar a calidade de vida de menores afectados por un cancro en Galicia.

Ademáis, cada ano SBC Gasolineras reafirma o seu compromiso coa solidariedade e co apoio ás causas sociais colaborando con outras entidades como Fundación Andrea, apoio a nenos e nenas con enfermidades de longa duración, crónicas ou en estado terminal, así como ás súas familias. Desde SBC Gasolineras destacan a importancia de apoiar iniciativas que realmente transforman vidas e que sitúan ás persoas no centro. “Colaborar coa Fundación Andrea é poñer o noso gran de area para facer máis doado o camiño destas familias”, sinalan desde a empresa.