A Lama prepara o seu festín

A Lama prepárase para acoller unha das súas citas gastronómicas máis emblemáticas: a XXIII edición da Festa do Codillo, que terá lugar este domingo 22 de xuño na Alameda da vila.

Este ano, o prato protagonista será servido á maneira tradicional estofado, acompañado dunha guarnición de patacas asadas, chícharos e cenoira, fórmula escollida polo xurado da cata fronte a outras dúas propostas creativas que tamén competían polo protagonismo. A Charanga Os Encerellados e a Banda de Música Municipal da Lama, serán os encargados de poñer música á xornada.

A decisión non foi sinxela. As alternativas presentadas ofrecían tamén sabores orixinais e coidados: unha receita con redución de mencía, arroz e cabaza e outra elaborada en salsa de champiñóns con cabaciña e pemento. Con todo, o xurado optou pola versión máis clásica, destacando o equilibrio de sabores e a fidelidade ao espírito da festa.

As tres elaboracións foron realizadas pola cociñeira Rosa María Fragueiro, do servizo Catering Arelas, con sede en Vincios (Gondomar), quen será tamén a encargada de servir os pratos durante a celebración.

Horario da Festa do Codillo da Lama

Banda de Música Municipal da Lama. / Cedida

A xornada gastronómica dará comezo ás 13.30 horas baixo unha gran carpa instalada na Alameda, co obxectivo de garantir o confort dos asistentes e protexer o evento ante posibles inclemencias meteorolóxicas. Para evitar aglomeracións e longas colas, a organización decidiu ampliar a venda anticipada de tickets ata o día 20 , cun prezo único de 15 euros.

O sistema de reparto será áxil e organizado. Os stands de distribución abrirán puntualmente ás 13.30 horas e manteranse activos ata as 15.00 horas ou fin de existencias. Cada ración incluirá o codillo estofado, pan, cubertos e un prato de barro conmemorativo que os asistentes poderán levar como recordo da celebración.

A pesar do contexto económico actual e da suba xeralizada de prezos, o Concello decidiu manter o prezo do pack a 15 euros, como mostra do seu compromiso co acceso popular á festa e co mantemento das tradicións gastronómicas locais. “Queremos que toda a veciñanza e visitantes poidan gozar da festa sen que o prezo sexa un impedimento”, sinalan desde a organización.

A Festa do Codillo de A Lama é xa unha cita consolidada no calendario festivo da comarca e cada ano atrae a centos de persoas chegadas de distintos puntos da provincia e da contorna.