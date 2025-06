Catro décadas de evolución no sector agrario

Lonxe de acomodarse, a empresa familiar Irmáns Picaño soubo evolucionar co paso do tempo e converterse nun referente no ámbito agrario da comarca da Estrada. A súa historia comeza hai 40 anos, cando Fernando Picaño e o seu irmán abriron un pequeno local na rúa Iryda, xunto ás súas parellas. Aquela modesta tenda foi o xerme dun proxecto que hoxe conta con tres establecementos —dous no polígono de Toedo e un no centro da vila— e unha ducia de traballadores.

A primeira xeración deu paso á segunda, formada por Adrián e Iván, fillos de Fernando, que asumiron o liderado da empresa sen medo ao reto. “Este é un traballo que require moito sacrificio”, recoñece Fernando, pero a paixón pola actividade e o compromiso co territorio son máis fortes.

A comezos deste ano, Irmáns Picaño deu un novo paso adiante coa apertura dunha agroferretería no polígono de Toedo. Nela, os clientes poden atopar desde ferramentas tradicionais e produtos de uso diario no campo ata tecnoloxía punteira e solucións para sectores como a apicultura, a horta, a equitación ou a poda. Todo iso sen esquecer os artigos estrela da empresa: pensos e fertilizantes.

“A nosa idea inicial era abrir en Santiago, xa que cada vez temos máis clientes de municipios como Vedra ou Boqueixón. Pero decidimos seguir apostando pola Estrada. Aquí nacimos, aquí medramos, e cremos que somos nós, os estradenses, quen debemos contribuír a tirr do noso pobo”, explica Iván.

O polígono industrial, onde concentran boa parte da actividade, ofrece ademais vantaxes prácticas. “Moitos dos nosos clientes veñen en furgonetas ou camións, polo que precisan espazo e comodidade para cargar. No centro iso cada vez é máis complicado”, apunta Fernando.

A súa experiencia dálle perspectiva sobre como cambiou o mundo agrario nas últimas décadas. “No ano 85 había explotacións pequenas, con cinco ou dez vacas. Máis tarde desapareceron as medianas, de trinta. Agora quedan poucas, pero moito máis grandes. A xente nova vai para as cidades, e os maiores xa non poden traballar”.

Por iso, Fernando ten claro que o segredo da súa permanencia é adaptarse. “Se non cambias co tempo, acabas quedando atrás”, di. E esa adaptación faina da man dos seus fillos, que achegan novas ideas e unha visión renovada do negocio. Con todo, o patriarca ten claro que o máis importante é a liberdade: “Mentres eles estean a gusto, eu tamén o estou. Se algún día deciden tomar outro camiño, non serei eu quen llo impida”.

Así, Irmáns Picaño segue medrando, sen esquecer de onde vén, pero con ollos postos no futuro.