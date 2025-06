Calidade, aforro e confianza

Tara Markt consolídase como unha referencia no sector da venda de electrodomésticos e mobiliario grazas a unha oferta baseada na calidade, a atención personalizada e uns prezos moi competitivos. Con máis dunha década de experiencia, este establecemento estradense ofrece aos seus clientes unha ampla gama de electrodomésticos, con ou sen tara, de primeiras marcas como Samsung, Bosch, LG, Siemens ou AEG, todos eles con ata tres anos de garantía.

Mobiliario

Ao longo dos anos, Tara Markt foi ampliando o seu catálogo e incorporando novos produtos, entre os que destacan os mobles e sofás, ofrecidos directamente de fábrica. Recentemente, presentaron a súa nova colección de mobles, froito dun intenso traballo de investigación sobre tendencias de mercado e preferencias dos consumidores. A empresa garante unha excelente relación calidade-prezo, traballando unicamente con provedores que cumpren cos estándares de calidade, ofrecendo dous anos de garantía por defectos de fabricación.

Descanso

No ámbito do descanso e do confort, Tara Markt conta cunha colección propia de sofás fabricados en España, deseñados para combinar calidade e accesibilidade. Estes modelos permiten personalización en medidas, tecidos e cores, incluíndo opcións antimanchas e especiais para fogares con mascotas. Ademais, os sofás tamén contan con dous anos de garantía.

O equipo profesional de Tara Markt, con ampla traxectoria no sector, encárgase de asesorar ao cliente para axudalo a escoller a mellor opción segundo as súas necesidades. Coa súa aposta por produtos de confianza e atención personalizada, Tara Markt continúa sendo un referente para aqueles que buscan renovar o seu fogar con garantías e sen renunciar ao aforro.

Variedade e rotación constante

Electrodomésticos a la venta en Tara Markt. / Cedida

Unha das principais vantaxes que ofrece Tara Markt é a súa capacidade para poñer ao alcance da clientela produtos de gran calidade a prezos moi competitivos. Ao tratarse de artigos de ocasión, procedentes de excesos de stock ou con pequenas taras estéticas, o catálogo renóvase constantemente, ofrecendo unha ampla variedade de modelos que se adaptan a diferentes gustos, necesidades e estilos.

Tal como explica Roberto Basteiro, responsable da firma estradense, moitos dos produtos dispoñibles contan con taras mínimas, é dicir, pequenas imperfeccións visuais que en ningún caso afectan ao seu funcionamento. Grazas a isto, poden comercializarse a prezos moi inferiores aos do mercado tradicional, sen comprometer a calidade nin as prestacións do produto.

Ademais, todos os artigos inclúen garantía de tres anos. En definitiva, aforro e calidade.