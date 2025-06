Redondela descorcha a cita máis épica!

O Concello de Redondela estrea este mércores cinco días de festexos con motivo da semana grande da súa Festa da Coca, na que as tradicionais danzas das Espadas e das Penlas serán as grandes protagonistas xunto coas alfombras florais. Non faltará tampouco unha programación musical de récord, pensada para todos os gustos e idades.

Ao maior festival de rock da historia de Redondela, que terá lugar este venres cun cartel encabezado por Herdeiros da Crus e América de Vigo, súmase a importante presenza de agrupacións locais no marco da aposta do Concello polo talento propio. A verbena, pola súa banda, estará garantida coas actuacións das orquestras Panorama, que ofrecerá un concerto hoxe ás 22.00 horas no campo da feira; Marbella, mañá xoves; Gran Parada, prevista para o sábado; e Olympus, que poñerá o gran broche de ouro o domingo.

Ademais, o público familiar poderá gozar do espectáculo a cargo de Uxía Lambona e a Banda Molona; e os deportes estarán tamén presentes coas competicións «Balonmán na rúa», que terá lugar o venres desde as 18.00 horas; e «Patina na rúa», previsto para o domingo ás 19.00 h.

A maiores e co gallo da Festa da Coca, organízanse viaxes en barco á illa de San Simón ao prezo de 6 euros por persoa os días 19, 21 e 22. As entradas xa poden mercarse no museo Meirande (986 458 891), na oficina de turismo de Redondela (986 401 713) e na web www.crucerosangel.com

As alfombras florais e as danzas das Espadas e as Penlas volverán encher as rúas de Redondela

Hoxe mércores

Xa se sente o paso dos Xigantes e Cabezudos, que, como é tradición, inaugurarán a festa esta tarde xunto ao grupo de gaitas Airiños de San Simón. A actuación da orquestra De Saxos e a lectura do pregón a cargo de Manuel Conde Docampo, máis coñecido como «Manolo Casa Pacco», darán paso ao acto solemne de relevo das Penlas e as homenaxes ás persoas que traballaron nas alfombras florais así como aos bailaríns da Danza das Espadas. Unha completa xornada e unha verbena de primer nivel, da man de Panorama City a partir das 22.00 horas.

Mañá xoves

Xa mañá xoves, día grande da festividade da Coca, os actos comezarán ás 11.00 co traslado da Virxe ‘A Gabacha’ da Igrexa de Vilavella á de Santiago de Redondela, acompañado pola Danza das Espadas e das Penlas ao ritmo da Banda de Música de Redondela. Ás 12:00 serán o desfile da Coca cos Mordomos e Diañiños e a Misa Maior, que terá lugar na Igrexa de Santiago de Redondela. Ás 13:00 horas será a procesión polas rúas, decoradas con alfombras florais, acompañada pola Banda de Música Municipal de Redondela. O baile de homenaxe da Danza das Espadas e das Penlas será na Praza da Constitución.

Pola tarde, os máis cativos disfrutarán do concerto de Uxía Lambona e a Banda Molona ás 19:30 h na Alameda Castelao; e despois, ás 22:00 h, será a quenda da orquestra Marbella.

Venres 20

O venres comezará cunha alborada ás 10:30 h a cargo da Banda de Música Municipal de Redondela, e ás 11:30 h terá lugar o retorno da Virxe A Gabacha. Xa a noitiña, a partir das 19.30 horas chegará a quenda do Rock Redondela, que este ano ofrecerá cinco concertos e máis de 7 horas da mellor música rock, con Herdeiros da Crus e América de Vigo como pratos fortes.

Sábado 21

Pola súa banda, na xornada do sábado os concertos comezarán ás 22.00 h con Gran Parada, para dar paso ás 01.00 a Grande Amore, o trío formado por Nuno Pico, Clara Redondo e María Grep. Finalmente, o picadiscos Rodri Vegas completará a oferta musical da noite.

Domingo, 22

Xa o domingo, o desfile da Coca será ás 12.00 ao son do grupo de gaitas do Carballo das Cen Pólas. Tamén ás 12:00 será a misa na Igrexa de Vilavella, coa posterior procesión polas rúas decoradas con alfombras florais e acompañada pola Danza das Espadas e das Penlas, coa Banda de Música de Chapela. O baile de homenaxe da Danza das Espadas e das Penlas será, pola súa banda, na Praza de Ribadavia.

Finalmente, as festas pecharanse coa Banda de Música de Chapela, ás 18.00 h na alameda de Castelao; e a orquestra Olympus, que porá o gran broche de ouro ás 22.00 h no campo da feira á que sen dúbida é unha das festas máis épicas de toda a contorna.