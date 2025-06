A lenda da Coca baila ao ritmo da súa xente

Durante cinco días e ao fío do Corpus Christi —o día grande da vila— Redondela vístese de lenda e celebración para conmemorar as inesquecibles Festas da Coca, unha tradición que funde as súas raíces nunha das lendas mariñeiras máis míticas da comarca.

Conta o mito que, hai moitos séculos, baixo a ponte da Illa de San Simón agochábase un dragón terrible que baixaba de cando en vez á vila para raptar as mozas máis fermosas, levándoas consigo á súa escura cova. Era a Coca, criatura temida que tiña a comarca sumida no pavor.

Un día, os mozos mariñeiros, cansos de tanto medo e tristura, erguéronse con valor e espadas afiadas. Enfrontáronse á besta nun combate que fixo tremer o mar e o ceo. A loita foi longa e feroz, mais ao fin venceron. As cativas foron liberadas e, no corazón da vila, os heroes celebraron o triunfo danzando coas súas espadas arredor do corpo derrotado da criatura. Nacía así unha danza que hoxe é símbolo, memoria e identidade.

Para recordar esta lenda, o día do Corpus, na procesión polas rúas engalanadas de alfombras florais creadas durante o día anterior polos veciños, participa a figura da Coca, acompañada dos danzantes das Espadas e das Penlas. A besta desfila pola vila fuxindo da Virxe da Gabacha, que marcha en procesión desde a igrexa de Vilavella ata a de Santiago, escoltada polos danzantes, convertida na gran protectora das veciñas e veciños ante os ataques do dragón.

A praza do Concello acolle despois as exhibicións da Danza das Espadas e o Baile das Penlas. A primeira data polo menos do século XVI e é a escenificación da vitoria sobre o dragón. As Penlas, ataviadas con traxes brancos, forman un único conxunto coreográfico cos danzantes das Espadas e bailan arredor deles. Mulleres adultas levan sobre os seus ombreiros nenas pequenas, tamén de branco e con ás de anxos, e co seu baile representan a alegría das nais pola morte do monstro e a liberación das súas fillas. Un espectáculo único e de gran beleza que cada ano por esta data congrega centos de espectadores.

Etimoloxía da «Coca»

Existen varias teorías sobre a procedencia do nome da «Coca». Algúns historiadores sitúana no termo latino cocatrix, que significa crocodilo. Documentos do século XV así o testemuñan, aínda que noutros anteriores se denomina coqueriz. Tamén existe a opinión de que a Coca ten a súa orixe no coco ou monstro infantil, e outros estudosos relacionan a besta co xigante tricéfalo Caco, fillo de Vulcano.