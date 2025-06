Galicia vibra al ritmo del Son do Nordés: música, entorno y noches para el recuerdo

A Coruña se prepara para vivir una experiencia muscial única e inmersiva en el anfiteatro del Parque de Santa Margarita, que del 17 al 20 de julio se convertirá en el escenario perfecto para Son do Nordés, un ciclo de conciertos al aire libre que fusiona música, identidad y entorno como nunca antes.

Con un cartel de primer nivel encabezado por artistas de la talla de Luis Fonsi (17 de julio), Al Bano & Romina Power (18 de julio), Il Divo (19 de julio) y Diego El Cigala (20 de julio), esta propuesta pensada por y para Galicia apuesta por una producción cuidada al detalle, donde la belleza y magia del espacio se convierte en parte esencial de la experiencia musical.

El anfiteatro del Parque de Santa Margarita, un oasis verde en pleno centro urbano, ofrece una acústica excepcional y una atmósfera mágica, haciendo de cada concierto un momento para el recuerdo. Este enclave emblemático será la seña de identidad de Son do Nordés, que aspira a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario cultural gallego.

La zona gastro «Nordés Experience» del festival estará abierta cada día de 19:00 a 3:00, con música en vivo, espectáculos y una amplia oferta gastronómica y de bebidas para redondear la experiencia

Organizado por la promotora Emotional Events, con más de una década de trayectoria en la organización de eventos musicales de alto impacto en toda España, Son do Nordés nace con la intención de crear una experiencia con identidad local, vinculada estrechamente al entorno y a la singularidad del espacio escogido.

La programación incluye una variedad de estilos y culturas musicales, pensada para todos los públicos: desde el pop latino hasta el flamenco más visceral, pasando por las baladas románticas que han marcado a generaciones enteras.

Un cartel de primera

El ciclo arrancará el 17 de julio con Luis Fonsi, el creador de himnos globales como Despacito, que llegará a A Coruña con su energía arrolladora y su pop latino irresistible para inaugurar la cita con gran fuerza.

Al día siguiente, el 18, el dúo legendario Al Bano & Romina Power hará vibrar al público con sus baladas eternas, cargadas de nostalgia y romanticismo.

El 19 de julio, Il Divo aportará su elegancia y emoción con voces de otro mundo, en una velada que promete ser simplemente inolvidable.

Diego El Cigala celebrará 20 años de «Lágrimas Negras» sobre el escenario, el álbum que le dio fama mundial con más de dos millones de copias vendidas en todo el mundo

Para cerrar el ciclo, el 20 de julio Diego El Cigala ofrecerá una actuación flamenca intensa y visceral, poniendo el broche de oro con la fuerza del cante jondo en una noche que quedará grabada en la memoria de todos.

Una actuación que se produce en el marco de la gira con la que el cantaor está celebrando 20 años de «Lágrimas Negras», el álbum que le dio fama mundial con nada más y nada menos que más de dos millones de copias vendidas en todo el mundo.

«Nordés Experience»

La experiencia se completará con la zona gastro «Nordés Experience», que estará abierta de 19:00 a 3:00, ofreciendo música, espectáculos y una amplia oferta gastronómica y de bebidas. Los asistentes podrán disfrutar de este ambiente antes de que se abran las puertas de la zona de conciertos a las 20:30. El concierto principal comenzará a las 22:00.

Son do Nordés, mejores conciertos 2025 en Galicia

El ciclo de conciertos Son do Nordés en el Parque de Santa Margarita promete ser una cita ineludible, fusionando la riqueza musical con la belleza natural de A Coruña. Un lugar donde la cultura y el entorno se abrazan para crear momentos memorables.

Las entradas ya están a la venta en la web oficial de sondonordes. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de noches de verano para el recuerdo.

La apuesta de Emotional Events por Galicia

Emotional Events es una productora y promotora especializada en conciertos de artistas nacionales e internacionales y en la gestión de carreras artísticas con proyectos 360, con más de 12 años de trayectoria. Convencidos de que la música no solo tiene el poder de unir a los seres humanos, sino también de crear momentos inolvidables, la compañía refuerza su apuesta por Galicia a través de Son do Nordés, un ciclo que conciertos que, aseguran, nace con la intención de quedarse.

Así es: Son do Nordés nace con vocación de continuidad. No es un evento puntual, sino una apuesta por crear un ciclo con alma, con recorrido, con amor por el entorno. Desde el nombre hasta el diseño, todo respira Galicia. Porque, explican, no se trata solo de traer artistas de renombre, sino de hacer ciudad, hacer cultura y crear recuerdos: «Queremos que este ciclo forme parte del verano gallego y que la gente lo sienta como algo suyo».