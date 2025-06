A Illa de Arousa regula o tráfico no seu centro urbano

A Illa de Arousa avanza cara a posta en marcha dun ambicioso plan de ordenación do tráfico no seu centro urbano. Trátase dunha zona residencial que restrinxirá a entrada de vehículos visitantes polos accesos: a Avenida Castelao, a Rúa Ribeira do Chazo, o Camiño da Abilleira e a Rúa Torre. Aínda que comezou a aplicarse de forma gradual desde o 7 de abril, cando se instalaron os lectores de matrícula e a sinalización correspondente, non será ata o 15 de xuño cando entre en funcionamento pleno e comecen a impoñerse multas de 200 euros —reducidas á metade por pronto pago— a quen non estea autorizado.

Así o anunciou o alcalde, Luis Arosa, quen destacou que esta iniciativa persegue «unha mellora da seguridade viaria, facilitar unha mobilidade sustentable, calidade ambiental e mellorar a prestación dos servizos públicos». Ademais, busca atallar os problemas derivados do forte tirón turístico da vila, que nos meses de verán chega a colapsar as rúas centrais.

Sistema de control e regras de acceso

A medida forma parte do Plan de Mobilidade Sustentable municipal e supón un paso máis cara a un uso máis racional e ordenado das vías públicas. O sistema basearase na lectura automática de matrículas, permitindo o acceso exclusivamente a vehículos censados no Concello ou autorizados de forma puntual.

Instalación cámaras de control de matrícula. / Iñaki Abella

Os residentes empadroados poderán circular sen limitacións nin trámites adicionais. No caso das segundas residencias, será necesario acreditar documentalmente a titularidade da vivenda situada no casco urbano para obter a correspondente autorización de acceso.

Negocios e establecementos turísticos tamén estarán incluídos no sistema. Os hospedaxes deberán comunicar a relación de vehículos dos seus hóspedes, mentres que os clientes de hoteis ou vivendas vacacionais poderán acceder tras seren rexistrados no censo municipal. No ámbito comercial, os establecementos locais poderán cubrir un formulario coas matrículas e horarios de entrada dos seus clientes. Esta excepción non se aplicará aos locais de hostalaría.

En canto á carga e descarga, o Concello establece dúas franxas horarias: de 08:30 a 13:30 horas e de 16:00 a 18:00 horas. Os repartidores a domicilio deberán solicitar autorización previa por escrito, aínda que poderán acceder en calquera momento ao centro urbano por razóns laborais.

O plan tamén contempla solucións para situacións ocasionais como eventos concretos ou visitas familiares. Cada vivenda poderá solicitar ata cinco autorizacións mensuais sen necesidade de xustificación.

Señal indicadora restricción de tráfico. / Iñaki Abella

Para garantir unha boa acollida veciñal, o Concello está a repartir trípticos explicativos nos domicilios e tamén están dispoñibles a través das redes sociais institucionais. Ademais, anima a todos os residentes, comerciantes e usuarios a consultar calquera cuestión coas autoridades locais.