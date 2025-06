Apostando pola innovación e a formación de calidade

O IES Chan do Monte continúa destacando como un centro educativo activo, innovador e comprometido coa mellora constante da calidade do ensino. Ao longo do curso 2024-2025, o centro reforzou a súa aposta polo programa Erasmus+, ofrecendo ao seu alumnado e profesorado experiencias formativas en diferentes países europeos como Italia, Portugal e Bosnia e Herzegovina.

En Bosnia, parte do profesorado participou nunha estancia de job shadowing no CESP - Centar za Poslovne Studije, unha experiencia que permitiu coñecer de primeira man outras metodoloxías e prácticas docentes. Pola súa parte, o alumnado de Informática completou con éxito as súas prácticas Erasmus en Leiria (Portugal), enriquecendo o seu perfil profesional nun entorno europeo.

O espírito participativo tamén se viu reflectido nos proxectos e premios conseguidos polo alumnado da ESO. Entre eles, destaca, grazas ao labor da Biblioteca e do Equipo de Dinamización Lingüística, a gravación do programa #DígochoEu, que acadou gran repercusión en redes sociais como #TikTok. Así mesmo, o alumnado participou no Desafío CanSat, un proxecto tecnolóxico da Axencia Espacial Europea, e nunha visita didáctica ao museo Minergal e ás vilas históricas de Tui e O Porriño.

En Formación Profesional Básica, o alumnado tivo a oportunidade de aplicar os seus coñecementos nunha práctica de primeiros auxilios, achegando a aprendizaxe a situacións reais da vida diaria.

Este curso tamén marca un avance na oferta educativa do centro coa incorporación dun novo Curso de Especialización de Grao Superior en Python, promovido polo departamento de Informática. Esta formación responde á crecente demanda de perfís tecnolóxicos especializados e reforza o compromiso do IES Chan do Monte cun ensino adaptado aos retos actuais.