A Estrada escancia o seu elixir

A Estrada vive este sábado 7 de xuño unha nova edición da súa Feira da Sidra, que xa se consolida como unha das citas imprescindibles do calendario festivo galego. Con miles de persoas enchendo a Praza do Concello, un total de 24 lagares galegos, asturianos, vascos e mesmo estranxeiros —con presenza de sidras de Portugal, Francia, República Checa ou Letonia— ofrecerán arredor de 4.000 litros desta bebida tradicional.

O evento, organizado polo Concello da Estrada e a Asociación Maceira e Sidra, mantén a estrutura que o fixo medrar nos últimos anos: unha entrada de 7 euros que inclúe un vaso conmemorativo e degustación libre das sidras presentadas durante dúas sesións (de 12:00 a 15:00 e de 19:00 a 21:00 horas). Cabe destacar que arredor dun 40 % dos vasos dispoñibles foron despachados nas xornadas de preventa, os mércores de feira, no Novo Mercado, o cal reflicte a grande espectación da cita deste ano.

Asistentes en 2024. / Concello da Estrada.

Desta volta, a carpa instalada na Praza do Concello acollerá os stands dos diferentes produtores nunha barra que pasa dos 60 aos 90 metros, dispostos en dúas ringleiras centrais que favorecen a fluidez e a movilidade dos asistentes.

Un dos aspectos máis destacados da edición de 2025 é o crecemento da oferta de sidras ecolóxicas e de variedades autóctonas, sinal do bo momento que vive o sector. A Estrada conta con máis de 100 hectáreas de maceiras certificadas en ecolóxico, e as sidras producidas no municipio están a abrirse paso en mercados como o francés, alemán e os países nórdicos.

Pola súa banda, o Grolo de Ouro 2025, unha distinción que o colectivo Maceira e Sidra reserva cada edición da cita, recae este ano na entidade Sidraturismo Asturias, asociación que ten como obxectivo combinar os sectores sidreiro e turístico, de xeito que se difunda a sidra e a sidricultura á vez que se xera un recurso turístico diferenciador.

Ao longo de toda a xornada non faltará a animación musical. Na quenda da mañá, actuarán Os Bregadiers e Señora DJ. Pola súa banda, Rebelda Band e Fanfarria Taquikardia serán os encargados de poñer o ritmo á sesión de tarde.

A Feira da Sidra da Estrada 2025 reafirma o seu papel como escaparate da produción sidreira galega e como dinamizador da economía local, á vez que reivindica unha tradición que segue máis viva ca nunca. A sidra, símbolo da terra e do traballo, volverá unir nun mesmo brinde a tradición e o futuro. Lagar de Ribela, Peroja, Camino, López Pampín e Rabiosa, serán as representacións locais desta agardada XII Feira da Sidra.