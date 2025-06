Itinerarios académicos para el éxito: IGCSE y A-Levelss

El sistema educativo británico es reconocido a nivel mundial por su estructura rigurosa y su enfoque en la especialización académica desde edades tempranas. Un ejemplo destacado de su implementación en España lo encontramos en O Castro British International School, ubicado en Mos, Pontevedra, donde este modelo se traduce en una formación académica de excelencia y en un desarrollo integral del alumnado.

Lo que realmente marca la diferencia es la metodología: una forma de enseñar y aprender que combina el rigor académico con un enfoque práctico y vivencial, fomentando desde edades tempranas habilidades clave como la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico y la pasión por el aprendizaje continuo.

IGCSE: aprendizaje especializado

Esta pasión por aprender se fortalece especialmente en la etapa de Secundaria, cuando los alumnos comienzan el programa IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), equivalente internacional del GCSE británico, dirigido a estudiantes de entre 14 y 16 años.

Los estudiantes suelen cursar entre seis y diez asignaturas, combinando materias obligatorias como Matemáticas, Inglés y Ciencias con otras optativas como Historia, Arte, Economía o Lenguas Extranjeras. Las asignaturas se evalúan de forma independiente mediante exámenes escritos, aunque también se integran trabajos prácticos y proyectos que estimulan competencias fundamentales como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la autonomía.

A-Levels: especialización en profundidad

Tras superar los IGCSE, los estudiantes acceden a los A-Levels (Advanced Level), una etapa que se desarrolla entre los 16 y 18 años y que permite una profundización real en aquellas materias que se alinean con los intereses y aspiraciones académicas y profesionales de cada alumno.

Tanto el programa IGCSE como los A-Levels están diseñados por organismos examinadores internacionales como Cambridge Assessment International Education y Pearson Edexcel. Por lo que, el alumnado realiza los mismos exámenes que otros estudiantes de colegios británicos en otros países.

Los alumnos que completan los A-Levels pueden matricularse en cualquier universidad española, tanto pública como privada, además de poder optar también a instituciones educativas internacionales de prestigio en Reino Unido, Estados Unidos o Europa.

Un colegio británico único en Galicia

O Castro British International School está reconocido por la National Association of British Schools in Spain (NABSS), certificado por el British Council y homologado por la Xunta de Galicia. Su plan de estudios combina el National Curriculum of England con elementos del currículo español, en un entorno de aprendizaje diverso, enriquecedor y altamente motivador.

En definitiva, el modelo británico no solo asegura una preparación académica de primer nivel, sino que cultiva en cada estudiante las habilidades y valores necesarios para afrontar con éxito los desafíos del mundo universitario y profesional.