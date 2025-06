Tradición, sabor e reivindicación en Barrantes

A parroquia de Barrantes, no corazón do Salnés, engalánase un ano máis para celebrar a Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas, unha cita que combina tradición, cultura e gastronomía, e que este ano acada a súa 52ª edición. Do 5 ao 8 de xuño, veciños, veciñas e visitantes poderán gozar dunha programación chea de actividades que xiran arredor do viño tinto local, elaborado principalmente coa variedade de uva «folla redonda».

Durante os tres días da festa, os asistentes poderán degustar o viño tinto de Barrantes nas tradicionais cuncas de cerámica, ao prezo de 2 euros por taza e 6 euros por botella. As variedades autóctonas ofreceranse a 2 euros a taza e 10 euros a botella. Ademais, haberá postos de comida con produtos típicos como polbo, empanada, chourizos e pan de millo, que complementan perfectamente a experiencia vinícola.

O epicentro da festa será, como é habitual, a carpa situada na avenida Bouza Martín, onde se instalarán postos de adegas locais ofrecendo os seus caldos. Na xornada de hoxe, ás 13:00 horas, realizarase o brinde inaugural coa presenza de autoridades locais e rexionais. Cabe destacar que nas catas levadas a cabo este ano participaron máis de 110 mostras entre tintos tipo Barrantes e variedades autóctonas como caíño, espadeiro, mencía e loureiro. A final do concurso celebrarase o sábado 7 de xuño, coa entrega de premios aos mellores viños de cada categoría.

O sábado tamén se levará a cabo a investidura dos novos “Valedores do Viño Tinto do Salnés”, un recoñecemento a persoas que teñen contribuído ao prestixio dos viños da zona. O acto estará amenizado por actuacións musicais e a lectura do pregón, que este ano correrá a cargo de Juan Meniño, “Rei da Comedia”.

O domingo 8 de xuño, a xornada comezará cunha misa e procesión tradicional na capela de Barrantes. Ao longo do día, haberá pasarrúas, actividades familiares, espectáculos de clown e circo, e concertos de grupos de música galega. A festa culminará cunha verbena nocturna e fogos artificiais. Ademais, ás 10.00 horas terá lugar a VIII Andaina Solidaria Concello de Ribadumia, que por segundo ano consecutivo será en favor de TDAH Salnés.

MÚSICA. A programación musical é un dos grandes atractivos da festa. Este ano, os protagonistas serán A Roda e as orquestras Capitol e Kubo, esta noite na Praza do Concello. Para mañá están previstos os concertos de Broken Peach e Sufre Mamón (tributo a Hombres G), e a verbena con Satélites e Olympus. O broche de ouro na xornada dominical poñerano Añoranza e M.80, seguido da verbena con Panorama. Ademais, ao longo dos tres días non faltarán as actuacións de grupos folclóricos e bandas de música locais.

Legalización. Un dos temas recorrentes na Festa do Viño Tinto do Salnés é a situación legal do viño tinto de Barrantes. O alcalde de Ribadumia, David Castro, manifestou en varias ocasións a súa esperanza de que a variedade de uva «folla redonda», principal compoñente deste viño, sexa recoñecida oficialmente entre 2025 e 2028.

A regularización da «folla redonda» permitiría aos colleiteiros e establecementos hostaleiros traballar sen temor a sancións e contribuiría ao crecemento e prestixio da festa. Mentres tanto, a comunidade local continúa defendendo o seu viño con orgullo e agarda que as xestións coas administracións dean froitos nos vindeiros anos.