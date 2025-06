La «Kombuxa» ecológica de Casa Grande de Xanceda cumple un año en su mejor momento

Si aún no la has probado, vas a querer hacerlo después de leer este artículo. Hace justo un año que Casa Grande de Xanceda nos sorprendió a todos sus fans con el lanzamiento de «Kombuxa», una kombucha 100% gallega con fermentación lenta y disponible en dos sabores: Xan Lemmon y Maxical Berries. 365 días a lo largo de los cuales no ha podido tener mejor acogida.

El lanzamiento, enmarcado dentro de la estrategia de diversificación de esta marca referente en el ecológico gallego, supuso la llegada al mercado del primer fermentado no lácteo de Casa Grande de Xanceda: una apuesta valiente y muy bien alineada con las nuevas demandas del consumidor, que ha demostrado ser todo un acierto estratégico.

La kombucha forma parte del segmento de bebidas que más rápido crece y se consolida como alternativa saludable a los refrescos azucarados. Por eso, la granja gallega apostó fuerte en 2024 por este nuevo producto, que hoy ya está presente en las principales cadenas de distribución como Eroski, Froiz, Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés.

También puede adquirirse en la tienda online de la marca o en su tienda física ubicada en la propia granja, en Mesía (A Coruña).

La marca ha apostado por resaltar la trazabilidad del producto con un claim en sus botellas que pone “feito en Galicia”. / Casa Grande de Xanceda

«Feito en Galicia» con receta propia

Esta bebida milenaria que tiene como base el té verde. A esto se le añade un scoby, que es una asociación de fermentos y levaduras y el responsable del proceso de fermentación de la bebida. En esa fermentación se libera ácido acético y contiene vitaminas y minerales.

Casa Grande de Xanceda ha apostado por su receta propia, con una fermentación lenta que le aporta una burbuja muy fina y la hace ligera y refrescante, a lo que añade la trazabilidad del producto, que se resalta con el claim “feito en Galicia”, que puede verse en todas sus botellas.

Está disponible en las referencias Xan Lemmon, con naranja, mandarina y limón; y Maxical Berries, con frutos del bosque e hibisco. / Casa Grande de Xanceda

Disponible en dos sabores

Por el momento, está disponible en las referencias Xan Lemmon, con naranja, mandarina y limón; y Maxical Berries, con frutos del bosque e hibisco. Como todos los productos de la marca, la Kombuxa cuenta con la certificación ecológica de la Unión Europea.

Esta apuesta de diversificación ha sido bien acogida por los consumidores con un crecimiento de 2024 a 2025 de doble dígito. Además, la marca recibe más demanda de presencia de la Kombuxa en la distribución y ya está mejorando su línea de producción para dar respuesta a ello.

«Un rural a la vanguardia»

Con productos como la Kombuxa, Casa Grande de Xanceda demuestra que el rural gallego es innovador, dinámico y vanguardista. El equipo de i+D de la marca siempre está atento a las tendencias del mercado para satisfacer las necesidades de las personas consumidoras. Su última novedad ha sido el kéfir café.