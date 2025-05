Moaña acolle a súa primeira edición da Feira de Oportunidades

A Asociación de Comerciantes e Industriais de Moaña (ACIMO), entidade integrada na Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (FECIMO), organiza unha edición da Feira de Oportunidades, unha cita imprescindible para veciños e visitantes que buscan produtos de calidade a prezos irresistibles.

O evento celébrase o sábado 7 de xuño, no primeiro andar da Praza de Abastos de Moaña, convertendo este espazo emblemático nun un punto de encontro entre empresas e clientes, para darse a coñecer entre o pobo e visitantes.

A feira permanecerá aberta en horario de mañá, de 10:30 h a 14:00 h, e de tarde-noite, de 18:00 h a 22:30 h, onde 11 establecementos ocuparán os stands para dar cabida a unha ampla gama de produtos e sectores como moda home, muller e neno/a, complementos, decoración, menaxe, deportes, libros, regalos… a prezos de ganga.

Moito máis que unha feira

A Feira de Oportunidades de Moaña será tamén unha xornada para gozar en familia, con actividades culturais e lúdicas pensadas para todas as idades. Para amenizar o evento contarase coa actuación de Brais das Hortas ás 18:30h. da tarde con «O Consertaso na Horta», que será a delicia dos máis pequenos. Por outra banda, Boulevar Libraría Edicións organiza un Contacontos ás 12:00h do libro LOLA FEROZ da man do autor Juan Baquero, así como a sinatura de libros de tres autores:

- 11:00 h. Juan Parcero

- 12:00 h. Iria Collazo

- 13:00 h. Luís Chapela

E para completar a xornada, haberá sorteos de centos de regalos co fin de premiar os consumos dos visitantes, e a súa lealtade ao comercio local.

Un impulso clave para o comercio local e a economía circular

Ademais de ofrecer aos comercios locais a oportunidade de recuperar parte do investimento realizado nos seus produtos, esta feira convértese nun instrumento eficaz de dinamización dos ciclos económicos entre provedores, comerciantes e consumidores finais.

A iniciativa facilita ás pequenas e medianas empresas a execución dunha maior rotación de mercadorías, o que supón multitude de beneficios directos para estas e indirectos para provedores e consumidores finais do sector.

Para os comercios, supón unha ocasión ideal para adecuar os seus inventarios á demanda real do mercado, mellorando así a capacidade de resposta ante as expectativas dos consumidores e permitindo planificar os seus proxectos de negocio con base na demanda efectiva dos produtos, en lugar de depender dun stock acumulado e de difícil saída.

Este proceso de eliminación de excedentes é clave para reactivar o ciclo económico local, xa que transforma mercadoría inmobilizada en liquidez dispoñible, reducindo a necesidade de recorrer a financiamento externo para adquirir novos produtos.

Por iso, dende ACIMO convidan a toda a xente de Moaña e arredores a que visiten a feira e gocen do comercio local, apoiando a un sector vital na creación de emprego e riqueza para a zona e que como sempre demanda o apoio e a colaboración da xente para seguir ofrecendo actividades singulares como esta.

Este evento, cofinanciado pola Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Comercio e que conta coa colaboración do Concello de Moaña, e un exemplo de cooperación entre entidades para reforzar e promocionar o pequeno comercio local.