A Gouxa convida a saborear a tradición

Este domingo 1 de xuño, a parroquia de Vidueiros, no Concello de Dozón, vístese de festa para celebrar a súa cita gastronómica máis emblemática: a XXIX Festa da Carne ó Caldeiro e Bola con Torresmos, coñecida popularmente como a Festa da Gouxa. Un evento que mestura gastronomía, tradición, música e identidade rural nunha xornada que xa é referente en toda a comarca de Deza e máis alá.

A carne ao caldeiro é unha receita tradicional galega con fondas raíces no mundo das feiras. Carne de vacún cocida a lume lento, como manda a tradición, acompañada de patacas cocidas, pemento doce ou picante e un bo chorro de aceite de oliva. Na festa tamén se serve a bola con torresmos, un tipo de pan recheo de chourizo e rustrido de touciño que fará delicias de quen este domingo se achegue ata o campo da festa.

FESTA CARNE CALDEIRO A GOUXA. / L. Abeledo

Estes pratos non só alimentan o corpo, senón que manteñen vivas as lembranzas da cociña tradicional galega, dos encontros familiares arredor da mesa e do espírito comunitario das aldeas tan arraigado na nosa comunidade.

A Festa da Gouxa, organizada polo Concello de Dozón en colaboración coa Deputación de Pontevedra,contará ademáis, como en toda boa cita gastronómica, con animación musical para todos os presentes e postos de artesanía. O evento comezará a partir das 12:30 horas co reparto gratuíto de máis de 300 kilos de torresmos.