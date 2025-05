A troita é a raíña da fin de semana en Ponte Caldelas!

Ponte Caldelas inaugura mañá unha nova edición da súa tradicional Festa Gastronómica de Exaltación da Troita, unha cita declarada de Interese Turístico de Galicia que converterá a vila do Verdugo nun auténtico punto de encontro tanto para os amantes deste exquisito produto como para os afeccionados á pesca fluvial.

O «evento gastronómico que viaxa polos pobos», un dos máis agardados do calendario festivo da comarca, celebra a súa fin de semana grande este sábado 24 e mais o domingo 25 de maio, coa degustación da troita como gran protagonista, acompañada dun completo programa de actividades lúdicas e culturais para todos os públicos.

A IV edición do Festival Troita Folk contará coa participación da asociación cultural Xuntanza de Galegos en Alcobendas, chegados dende Madrid para a ocasión, e o grupo de baile Os Coribantes de Buchabade, ademais de atro Ventos, o Son da Pedra e os Xeitosos da Insua. / Concello de Ponte Caldelas

Sábado 24 de maio

A xornada da mañá arrancará cedo, ás 08:30 horas, coa celebración do Concurso Sénior e Veterano de Pesca Deportiva, sen dúbida un dos momentos máis agardados cada ano.

Xa pola tarde, ás 17:30 horas, comezarán as exhibicións de baile tradicional con actuacións de diferentes grupos locais.

A partir das 19:00 horas terá lugar a apertura oficial do Stand de Degustación de Troitas na Alameda, onde ao longo de toda a fin de semana poderán saborearse troitas fritas e en escabeche.

Á esa mesma hora dará comezo tamén a IV edición do Festival Troita Folk, que contará coa participación da asociación cultural Xuntanza de Galegos en Alcobendas, chegados dende Madrid para a ocasión, e o grupo de baile Os Coribantes de Buchabade, consolidándose xa como un referente da música tradicional no país. Paralelamente, tamén está prevista a celebración do Festival de Corais na Igrexa do Sagrado Corazón.

A festa do sábado completarase coa verbena a cargo da Orquestra Miramar e o Trío Tic Tac, que animarán a noite na vila.

Domingo 25 de maio

O domingo continuará a celebración con máis actividades e o Concurso de Pesca Feminino, Xuvenil e Infantil, que dará o seu sinal de saída a partir das 09.00 horas.

Desde as 12:00 horas, pola súa banda, abrirá de novo o stand gastronómico e, ao mesmo tempo, comezará un animado pasarrúas da Banda de Música.

Ás 13:00 horas está prevista a entrega de trofeos dos concursos de pesca, e media hora despois, ás 13:30, terá lugar un concerto da Banda de Música na Alameda.

Xa pola tarde, a partir das 19:00 horas, terá lugar unha nova cita co Festival Troita Folk. Nesta ocasión, os grupos participantes serán tres: Catro Ventos, o Son da Pedra e os Xeitosos da Insua.

Á mesma horá tamén chegará a reapertura dos stands, poñendo así o broche final a unha fin de semana de exaltación da troita e da cultura galega.

A Festa da Troita naceu no ano 1967 como iniciativa dun grupo de amigos afeccionados á pesca. Desde entón, celébrase cada ano unha das festas gastronómicas máis antigas de Galicia, que exalta a gran abundancia de troitas nos ríos que atravesan o municipio.