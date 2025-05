Cita co Galo de Curral en Vila de Cruces

Vila de Cruces celebra esta fin de semana a edición número 31 da súa festa máis sonada: O Galo de Curral. O evento, declarado de Interese Turístico Galego, arranca mañá pola tarde co Festival de Bandas de Música de Galicia, un certame que subirá ao escenario as agrupacións de Ponteledesma, Teo e Merza, esta última acompañada pola Coral de San Salvador de Camanzo. Será a partir das 18.00 horas na Praza do Concello, epicentro das actividades no marco da XXXIFesta do Galo de Curral.

Chegada a noite, terá lugar o concerto de Gin Toni´s e os seus clásicos da música española, de grupos tan coñecidos como Seguridad Social, Revolver, El Ultimo de la Fila ou Fito y Fitipaldis, entre outros.

A cantante Natalia, coñecida polo seu paso por OT, dará un concerto a partir das 13.10 horas

Para o día grande, o domingo, está previsto o pasarrúas a cargo dos grupos folclóricos O Arco de Merza e A Brincadeira de Carbia, a partir das 11.00 horas. Ás 11.30, e tal como manda a tradición, haberá unha exhibición de coches antigos coordinada pola Escudería Clásicos O Toxo nas inmediacións da Praza do Concello.

Carlos Blanco será o pregoeiro da edición deste ano. / FDV

O grupo logal Xuntounos Ela actuará ás 12.00, e acto seguido, chegará un dos momentos máis agardados da fin de semana, a lectura do pregón, que desta volta correrá a cargo do actor e cómico Carlos Blanco cun discurso no que, sen dúbida, non faltará o humor retranqueiro que caractariza ao arousán. «O humor é a miña ferramenta para mirar a vida, e así dareille caña ao Galo de Curral como o chulito da festa», manifestaba na súa presentación.

Tras a súa intervención, será de novo a quenda para a música, desta volta a cargo da ex concursante da primeira edición de Operación Triunfo, Natalia, que con tan so 18 anos saltaba á fama convertíndose nunha das concursantes do talent show musical máis queridas de todas as edicións

A degustación será ás 12.00 horas, con máis de 300 racións de galo con patacas e fabas a un precio de 3 euros, elaborado polo cociñeiro cruceño Antonio Muñeiro.

A orquestra Marbella poñerá o broche de ouro á fin de semana co seu pase ás 18.30 horas.