COMUNICADO DE PESQUERÍAS NORES MARÍN S.L., JUAN PADÍN Y JOSE ANTONIO NORES ORTEGA

Respecto de las noticias aparecidas en diversos medios respecto del borrador de informe -confidencial- remitido por la CIAIM a las partes interesadas, realizándose interpretaciones sobre las causas del siniestro y responsabilidades, los letrados que representan a la empresa armadora, a su administrador y al patrón, quieren dejar constancia de lo siguiente:

1º.- De su absoluto rechazo con que se esté dando difusión en medios públicos a un borrador que es remitido de modo absolutamente confidencial a las partes interesadas, y con que -a mayores- determinados medios estén realizando interpretaciones del contenido de dicho borrador, tergiversando el mismo y sin contrastar lo que en él se dice, hasta el punto de apuntar responsabilidades, causando con ello un descrédito y daños al patrón, a la empresa armadora y a su administrador totalmente injustificados y sin base técnica alguna.

Resulta de una especial gravedad usar ese borrador confidencial de la CIAIM para crear una opinión social en contra de quiénes se aventura que serían los responsables del siniestro, atribuyéndole al borrador un valor que en absoluto tiene, e intentando superponer sus apreciaciones a las demás pruebas que se practican en los procedimientos en curso.

2º.- De su absoluto rechazo con los pasajes del borrador que han sido publicados, y que carecen de base técnica o probatoria alguna, habiendo sido la gran mayoría de las cuestiones suscitadas por la CIAIM totalmente desvirtuadas en procesos judiciales en curso.

3º.- El VILLA DE PITANXO fue inspeccionado durante más de un mes, inmediatamente antes de la marea en la que se produce el naufragio, tanto por peritos privados actuando en nombre de la aseguradora MAPFRE, como por los inspectores de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, como por los de la Sociedad de Clasificación de reconocido prestigio BUREAU VERITAS, lo que ha servido para acreditar en sede judicial, que es el foro adecuado para hacerlo, que los incumplimientos (obras inconsentidas, sobrecarga, alteración de potencia, etc…) que han sido vertidos en los medios públicos, de forma lamentable, carecen de justificación alguna y responden a meras elucubraciones. Existen, por tanto, pruebas contundentes al respecto que proceden de expertos, tanto de la Administración pública como de empresas privadas, que inspeccionaron el buque previamente a su salida y constataron la inexistencia de obra ilegal alguna, ya practicadas en sede judicial, y que serán valoradas por los tribunales competentes, como corresponde.

Del mismo modo existen pruebas de la absoluta desconexión del COVID con el naufragio del buque, así como que en la zona no había hielo ni engelamiento. Las fotos y videos tomadas por los buques que acudieron al rescate evidencian ambos extremos.

4º.- Al margen del uso ilegal que se está haciendo de un borrador de informe, absolutamente CONFIDENCIAL, los informes de la CIAIM (en donde las partes no pueden proponer y practicar prueba) deben de ser tratados con mucha cautela puesto que en investigaciones similares arribaron a conclusiones incorrectas y sorprendentes, y en casos importantes, donde los tribunales rechazaron las conclusiones de tales informes y poniendo de relieve los graves errores en que incurrían.

A modo de ejemplos; en el hundimiento del pesquero “Siempre Casina”, donde falleció toda la tripulación menos un marinero, la Comisión que lo investigó indicó como causa contributiva del hundimiento el que se hubiesen realizado obras inconsentidas en el pesquero. Dado que el pesquero se reflotó, pudo ser inspeccionado y en presencia de un notario y un perito Ingeniero Naval se evidenció que dicha conclusión carecía del más mínimo fundamento, lo cual fue recogido de forma expresa y contundente por las sentencias que resolvieron dicho asunto que incluyen severas críticas a la labor realizada por la Comisión.

Y lo mismo sucedió en el caso del abordaje y hundimiento del “MAR DE MARIN” en la ría de Vigo, donde la CIAIM concluyó en su informe que la empresa armadora del MAR DE MARIN había cometido toda una serie de infracciones de seguridad (incumplimiento de la guardia de navegación, cartas electrónicas con representación incorrecta del dispositivo de separación de tráfico de la ría de Vigo y que el pesquero se hizo a la mar sin que las puertas y escotillas estancas al agua estuviesen debidamente cerradas y trincadas.”

Fue preciso acreditar que tales apreciaciones carecían del más mínimo rigor, y así fue resuelto en sentencia firme, que estableció que <<los factores contribuyentes del accidente y su desenlace concluidos en el informe de la CIAIM quedan sustancialmente desvirtuados por el resultado de la prueba practicada, además de por el contenido de los informes periciales>>.

Podríamos referir muchos otros casos más -de relevancia- dónde las conclusiones de la CIAIM fueron desechadas por los Tribunales, recordando que sus informes no prejuzgan en ningún caso la decisión que pueda recaer en vía judicial, ni persiguen la evaluación de responsabilidades ni la determinación de culpabilidades, haciendo énfasis en que se elaboran sin necesidad de acudir a medios de prueba.

5º.- Las filtraciones del borrador de informe se producen tras haber sido contratado como perito particular de las acusaciones en el proceso penal que se tramita en la Audiencia Nacional, uno de los miembros del pleno de la CIAIM, pese a que estaba participando en la investigación desde el inicio. A mayores, se da la circunstancia de que dicho miembro del pleno (que sigue siéndolo) trabaja también como perito para una de las aseguradoras contra las que la empresa armadora mantiene un procedimiento de reclamación por la pérdida del buque. Esta es una de las muchas irregularidades que se están produciendo en esta “investigación” y que serán puestas de relieve en los foros competentes.

6º.- La manipulación de información, y ocultación de la que no interesa a los fines de quienes están tras toda esta lamentable actuación, no tiene otro objeto que el de tratar de influir en la opinión pública y señalar como culpables del naufragio a determinadas personas al margen de prueba alguna y de los procesos judiciales en curso.

7º.- El tema es tan lamentable que se oculta, entre otras cosas, la existencia de serias discrepancias en el pleno de la CIAIM, hasta el punto que han dado lugar a la emisión de votos particulares de miembros de la Comisión por estar disconformes con el contenido del borrador de informe, lo que ha sido confirmado por la propia CIAIM. AMYA, con fecha de ayer, ha solicitado formalmente a la CIAIM le facilite copia de los votos particulares junto con la documentación y, en su caso, informes que den soporte a los mismos.

8º.- Por otra parte, ya existen a día de hoy resoluciones judiciales firmes donde se establece que testigos, algunos en los que la CIAIM basa sus conclusiones de que no se hacían ejercicios de emergencia, presentados por las acusaciones en el proceso penal, eran falsos, lo que motivó la interposición de las correspondientes querellas por delito de falso testimonio.

Pese a todo ello, no dudamos que no cesará el ruido mediático, la desinformación, y el mal uso de documentación, tratando de causar el máximo daño y descrédito a la empresa armadora (que no olvidemos da empleo a más de 300 trabajadores) y al patrón y su entorno familiar, así como de influenciar en los procesos judiciales en curso.

En Vigo, a 16 de mayo de 2025

Beatriz Goicoechea Fábregas (abogada de Jose Antonio Nores Ortega)

Alberto Penelas Álvarez (abogado de Pesquerías Nores Marín)

Manuel Cisneros Rodríguez (abogado de Juan Padín)