Cada fin de semana, unha nova ruta para gozar da Cultura do Viño

Paisaxes de vertixe, cultura do viño e enogastronomía con selo de calidade. Só para auténticos disfrutóns: o enoturismo galego volve reivindicarse cunha das citas máis esperadas do ano, a Primavera de Portas Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia.

A iniciativa, organizada por Turismo de Galicia, arrinca esta fin de semana ofrecendo visitas e catas gratuítas en adegas, menús especiais en restaurantes, rutas personalizadas, concertos, paseos en barco e, como non, os xa clásicos Buses do Viño, que permiten descubrir a riqueza vitivinícola galega compaxinando varios plans — visita, comida e actividades— a través de diversos itinerarios completos a elixir.

«Haberá menús, concertos e plans de turismo activo a medida. Os Buses do Viño repiten como opción estrela para chegar a todo»

Este amplo programa desenvolverase nos cinco grandes territorios vitivinícolas da comunidade —Monterrei, O Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra e Valdeorras—, reforzando a aposta de Turismo de Galicia polo enoturismo como acción de calidade e desestacionalizada e as propostas máis singulares e auténticas da nosa terra.

Durante cinco fins de semana consecutivas —unha para cada Denominación de Orixe— máis de 60 adegas abrirán as súas portas ao público con visitas e degustacións gratuítas, brindando unha experiencia inmersiva para gozar da cultura do viño galego con todos os sentidos.

A proposta complétase cunha oferta gastronómica especialmente deseñada para a ocasión: diversos restaurantes de cada ruta ofrecerán menús maridados con viños da D.O correspondente. A maiores e ademais das visitas e catas, cada ruta propón un amplo abano de actividades paralelas: catas comentadas, visitas a museos, rutas monumentais, paseos en barco, descontos en aloxamentos e outras iniciativas vencelladas ao mundo do viño e ao patrimonio local.

Pola súa banda, os Buses do Viño repiten como opción estrela, con 35 itinerarios e saídas desde cidades como Santiago de Compostela, Vigo, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Lugo, Ferrol ou mesmo Ponferrada.

Elixe a túa D.O. favorita... e marca a data!

Monterrei (2-4 de maio)

A programación arranca mañá mesmo coa Ruta do Viño de Monterrei, onde, ata o domingo día 4, poderase gozar de actividades como a Ruta dos Lagares Rupestres, harmonías cos distintos derivados ou un tunel do viño. Triay, Pazo de Valdeconde ou Vía Arxéntea son só algunhas das adegas que abrirán as súas portas durante estes días.

Valdeorras (9-11 de maio)

A seguinte fin de semana chegará a quenda de Valdeorras, cun programa que inclúe showcookings, rutas entre viñedos e sendeiros naturais por contornas como a do Aguillón de A Rúa, ademais de visitas ás adegas Alan de Val, Godeval, Roandi, Terriña, A Coroa, O Luar do Sil ou Joaquín Rebolledo, entre outras.

Rías Baixas (16-18 de maio)

En Rías Baixas, pola súa banda, e do 16 ao 18 de maio, os asistentes poderán gozar de maridaxes de viño e queixo, concertos en barco ou mesmo unha sesión musical con wine truck. Bouza do Carril, Torre Penelas, Martín Códax, Viña Nora, Fillaboa, Pazo de Almuíña, Valmiñor ou Santiago Ruiz son algunhas das entidades do selo que recibirán ao público de xeito gratuíto durante as xornadas.

Ribeira Sacra (23-25 de maio)

Do 23 ao 25 de maio, en Ribeira Sacra poderá gozarse de rutas de arte románico, catas de viño e flores, maridaxes con jazz, paseos en lancha polo Miño e mesmo un paseo en barca entre viñedos e bosques de carballos milenarios, amais de coñecer de preto o labor de elaboradoras como Amoedo, Condado de Sequeiras, Vía Romana, Ponte da Boga e moitas outras.

O Ribeiro (30 maio - 1 xuño)

Finalmente, a D.O máis antiga de Galicia, O Ribeiro, porá o peche de ouro ás xornadas do 30 de maio ao 1 de xuño, con visitas ás adegas Pousadoiro, Casal de Armán, Viña Costeira ou Ramón do Casar, entre moitas outras, ademais de actividades no Museo do Viño de Galicia, concertos musicais, paseos fluviais e moito, moito máis.

Consulta a programación ao completo

Unha proposta diferencial para gozar da cultura e a paisaxe dos principais territorios do viño galego cos cinco sentidos. Podes consultar a programación a través da páxina web de Turismo de Galicia turismo.gal.