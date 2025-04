Gonzalo Louzao: «Cheguei á alcaldía cos deberes feitos e a lección aprendida»

O 20 de abril de 2024 Gonzalo Louzao Dono tomaba posesión como alcalde da Estrada. Daba así o relevo de José López Campos, quen despois de trece anos como primeiro edil poñía rumbo á Xunta de Galicia para converterse en Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Doce meses despois de recibir o bastón de mando, citámonos con Louzao no seu despacho para valorar aqueles comezos e o camiño recorrido ata aquí.

-Primeiros meses de 2024 e chega a revolución no seu partido. Feijóo pon rumbo a Madrid, Rueda toma o seu relevo á fronte da Xunta e López Campos inicia a súa aventura como conselleiro… como recorda aqueles días?

-Foron días pero souberon a semanas. Recordo aquela toma de posesión, rodeado de moitas persoas que se quixeron achegar a ver algo novo. Nunca na historia un alcalde da Estrada chegaba ao posto pola renuncia do anterior. É certo que todo veu dunha cascada que tivo repercusión neste Concello pero o feito de que Feijóo tomase a decisión de irse para Madrid tamén me terminou afectando a min en particular. A min colleume de forma sorpresiva. Aínda que todo o mundo contaba con que José marchaba, non esperaba ser escollido polos compañeiros para tomar o relevo como alcalde. Despois diso sen embargo sentinme moi arroupado por todos para que isto funcionase e se demostrou, doce meses despois, que o traballo en equipo da os seus froitos. Neste goberno hai xente que traballaba en equipo baixo un líder que marchou e que continuou trallando en equipo trala súa marcha. Fíxoo cos mesmos resultados, cun estilo distintos e mellorando nalgunhas cousas. Seguramente quedan outras por mellorar e niso é no que temos que seguir traballando. Aqueles días recórdoos moi intensos, cun sentido de responsabilidade porque isto non era ningunha broma e tamén entendendo que había que seguir co traballo que se estaba facendo pero con ideas novas e cun aire novo. Sabía ademais que A Estrada é moita A Estrada, pola súa extensión e pola súa importancia. Non e o mesmo, con todos os respectos, ser o alcalde da Estrada que doutros concellos. O alcalde debe ser un referente para todos os veciños e iso é algo que hai que merecer.

-Falaba de estilo propio… a súa chegada á alcaldía chega despois de trece anos de mandato de López Campos, con pleno de vitorias nas elección municipais. Cree que conseguiu transmitir ese estilo propio a pesar desa sombra tan grande que tiña detrás?

-Iso gustaríame preguntarllo á xente, aos veciños. Gustaríame ver se ese cambio de estilo se percibe desde fora. Eu desde logo trouxen un estilo no que podo sentirme convencido de que estou acertando. Logo pode acertarse ou non pero ninguén pode dubidar de que teñen un alcalde con entrega. Coa maior ou menor destreza xa o ten que valorar cada un. Para ter esa entrega máxima tes que crer no que fas. Aprecio moito o que se estaba facendo ata agora. Niso tamén tiven a sorte de adquirir e aprender durante os cinco anos que compartín con José moitas das cousas que el facía. Para min é bonito que me digan que me parezo a el.

-Tivo que dar un paso adiante nese momento coa marcha de López Campos e Juan Constenla á Xunta que obrigou a refacer todo o goberno. Contento con eses cambios e con como está funcionando o seu goberno?

-Si, moi contento. A transición era una dos meus grandes temores cando asumín o mando deste barco, un barco que eu non construín e que recibín como herdanza. Sabes que hai tamén unhas expectativas, porque o barco estaba funcionando ben. Falo ademais despois de perder a dous dos maquinistas principais. Fomos recolocando a todos dependendo das habilidades de cada un e da mellor maneira posible. Estou contento niso porque creo que xa coñecía a xente coa que compartín cinco anos no goberno. Ese coñecemento serviu para apreciar as habilidades de cada un. Por iso non se sentiu unha paralización a pesar de que moitos empezaron en tarefas novas. Tamén axudou a involucración dos traballadores desta casa. Iso é algo que agradecemos e que agradecín eu no seu momento cando entrei neste goberno sendo moi novo, por idade e por coñecemento dalgunhas materias. Foi moi bo na miña formación asumir carteiras importantes dentro dun goberno. Desa maneira cheguei á alcaldía con deberes feitos e a lección aprendida en materias como Medio Rural ou Urbanismo, grandes competencias na administración local que esixen un traballo importante ao alcalde. A miña aprendizaxe nese sentido foi gracias aos traballadores desta casa, que me deron uns coñecemos que agora me serven no meu cargo como alcalde. O concelleiros que asumiron novos cargos están agora nese proceso, aprendendo e dando o seu estilo propio a eses departamentos pero xa funcionando con normalidade e con tesón.

O alcalde Gonzalo Louzao na ponte de Pontevea, sobre o río Ulla. / FdV

-Superada esa toma de posesión, recorda cal foi a súa primeira decisión como alcalde?

-Desde o comezo quixen marcar o meu rumbo propio. Vía tres horizontes aos que quería levar este barco con decisión. Un deses horizontes é a idea dos “50+1”, centrada neses 473 núcleos de poboación que temos na Estrada, a maioría núcleos rurais. Desde esas 51 parroquias sempre se piden cousas. Creo que nese sentido sempre tiven a sensación de que quedaban cousas por facer. Quero ter una sensibilidade especial con todo o Concello, facendo una discriminación positiva cara o noso rural e ten que ser moi positiva para poder chegar a todos lados tendo en conta a dispersión que temos neste Concello. Ten que ser unha aposta decisiva nun territorio tan extenso. Cando falamos de despoboamento, que outro desas cousas que temos no punto de mira, sempre sinalamos ás zonas rurais. Temos que reforzar o rural, porque é un dos nosos grandes valores e forma parte da idiosincrasia da Estrada. Outra das ideas, como dicía, é o da poboación. Hai moita xente da miña xeración, que superou os trinta anos e que se formou para un traballo e que marchan a outros lugares a vivir. Outros, como no meu caso, queremos pasar os nosos días traballando e vivindo no Concello da Estrada, onde penso que se vive moi ben. Hai xente sen embargo que, por falta de oportunidades aquí, teñen que buscar o seu futuro noutro lugar. Para min, quen escolla buscar o seu futuro fóra por decisión propia paréceme razoable. Pero que haxa veciños non o escollan e que o fagan de forma forzosa, botando de menos a súa terra, sería un fracaso como alcalde. Eu tiven a sorte de poder traballar a cinco minutos de onde vivo. A Estrada é un pobo marabilloso; bonito, tranquilo e seguro para vivir. Sei que teño que traballar para conseguir oportunidades, tanto laborais como de vivenda. Desa idea sae esa aposta pola vivenda pública. A primeira visita que tiven como alcalde foi coa conselleira de Infraestruturas e Vivenda, que estaba novata coma min. Nesa reunión falamos desa infraestrutura vital que nos vai dar moitas oportunidades coa conexión coa capital de Galicia, que é a AG-59. Pero tamén quixemos dar exemplo, poñendo sobre a mesa unha parcela na que crear nova vivenda pública. Con ese proxecto vamos a responder ás necesidades dun sector da poboación que non ten acceso a vivenda normal. As oportunidades laborais, a vivenda e a poboación son cousas que xiran en torno a esa idea que sempre me preocupou, que os estradense poidan facer súa vida na Estrada con oportunidades plenas. Non queremos ser unha cidade dormitorio, se non que queremos ter a nosa propia entidade. Temos que crear as nosas propias oportunidades.

-Non se lle escapa a ninguén que a súa chegada ao goberno foi vista desde a oposición como unha oportunidade despois de anos sen lograr derrocar a López Campos. Houbo unha fase inicial do seu mandato nos que houbo moitos ataques cara vostede. Como viviu esa situación?

-Gobernar é moi difícil pero facer oposición tamén. Eu valoro o traballo da oposición a nivel global e tamén dos compañeiros da oposición a nivel particular. Debo dicir que nunca houbo unha falta de respecto por parte deles cara min nin ao revés. Son consciente de que eles están facendo a súa función e que poden ver unha oportunidade pero nunca o vin como un ataque persoal, a pesar de que nalgúns deses ataques poida estar o meu nome. Como se di, eses ataques van co meu cargo. En canto eles, do modelo de oposición que fagan terán os seus resultados. Eu non creo nese tipo de modelo porque creo no modelo dos feitos, de estar coa xente e de buscar solucións aos problemas como corporación. Xuntos recollemos todas as singularidades da vontade popular pero a nós tocounos levar o goberno porque é o que quixeron os estradenses. Entendo sen embargo que a miña consolidación como líder como fixo José, sería un problema para a oposición.

-Agora ata parece que están de acordo en temas importantes, como o mal estado da N-640...

-E iso é algo que temos que recoñecer. É positivo que todos os partidos teñamos posta a camiseta da Estrada en temas importantes que nos afectan. Falo por exemplo da igualdade, a vivenda, as comunicacións... creo que na maior parte desas cousas todos estamos de acordo e queremos o mellor para a Estrada a pesar de que teñamos diferencias na base. O da N-640 é unha das grandes eivas que temos. Chegamos a un punto tan básico neste sentido, o mantemento dunha estrada tan vital, que todos pedimos o mesmo, que teñen que mantela, mellorar a seguridade e que teñamos noticias da variante. Estou seguro que todos os grupos políticos, independentemente de quen o faga, estaremos contentos se o acadamos. Iso é positivo e é algo que a cidadanía ten que valorar porque non pasa en todos os lados. Os desacordos e os boicots están moi á orde do día pero neste caso creo que non é así e que imos todos na mesma dirección.

-Falaba fai uns días de que este goberno non quedou parado neste primeiro ano de mandato, con varios proxectos novos sobre a mesa, pero cal lle gustaría poder levar a cabo nos próximos dous anos?

-Hai varias cuestións no horizonte que me gustaría materializar no maior corto espazo de tempo e que precisan doutras administracións. Estou feliz por exemplo co aire que colleu a deputación co apoio aos colectivos veciñais. Desde esta institución implicámonos cun territorio moi amplo e fomos o que máis axudas recibiu. Somos un Concello con moitas asociacións e actividade social nas parroquias e no casco urbano e as institucións temos que apoiar esa actividade. Tamén temos un proxecto importante en infraestruturas deportivas no cal seguimos apostando. O traballo dos clubs e a práctica deportiva, con máis de un millar de deportistas federados que practican deporte federado nas nosas instalacións, é un orgullo para min. Tamén están os fondos europeos, no que se nota o meu estilo propio, con ese 60% para o mundo rural. Agardo que esta sexa so unha primeira fase para chegar a todos os núcleos rurais. O traballo neste primeiro ano foi moito de planificación de proxectos e de ordenación económica do Concello, que fixo que agora estamos moito mellor a nivel económico que fai doce meses. Agora estamos agardando que ese traballo mostre os seus froitos.

-Este mandato vaise valorar non só neste ano, se non en tres anos que rematan cunhas eleccións. Xa pensa nese exame que vai pasar nas furnas?

-Eu son de ir paso a paso. Como alcalde paso un exame todos os días. Sei que teño que manter o nivel que este Concello esixe. José díxome que o primeiro que tiña que facer era ordenar a casa e despois comezar a traballar para todos os veciños. Penso que a primeira parte fíxose ben e rápido, así que pronto comezamos a traballar con rumbo definido. Nunca o fixen sen embargo pensando nese exame final. Fágoo pensando que como alcalde, cada día paso un exame de pequenas e grandes cousas que teño que facer. Máis que pensar no exame da eleccións penso no exame que paso cada día. Logo xa chegará o momento de render contas do que fixemos nesas eleccións municipais.