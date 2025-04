O Día da Nai está cargado de premios no Grove

O 4 de maio celébrase unha data moi emocionante no noso país: o Día da Nai. Como cada primeiro domingo de maio, é momento homenaxear a esas mulleres que nos acompañan e nos sosteñen ao longo da nosa vida (aínda que o amor por elas debe demostrarse os 365 días do ano).

A Asociación de Empresarios de Bens e Servizos de O Grove (Emgrobes) e o Centro Comercial Aberto ‘De Tendas’ non quere deixar pasar esta efeméride.

Por iso, dende o día 23 de abril está en marcha unha campaña moi especial na que participa unha gran variedade de negocios asociados. A iniciativa é unha oportunidade para estimular a compra no comercio de proximidadee, nela, os clientes poderán acadar importantes premios.

En que consiste?

Dende o día 23 de abril e ata o 4 de maio, os establecementos participantes da campaña repartirán tarxetas ‘raña e gaña’ nas que se sortea unha contía total de 1.200 euros.

Deste xeito, cada persoa que realice unha compra superior a 10 euros nos comercios adheridos pode probar sorte e rañar un destes vales (cada cliente pode recibir ata cinco). De todos os rañas repartidos na campaña, dous están dotados cun premio de 50 euros; catro, cun importe de 30 euros;seis, de 20 e 86 están premiados con 10 euros.

Imaxes da campaña en anos anteriores. / EMGROBES

Os establecementos adheridos repartirán vales «raña e gaña» do 23 de abril ao 4 de maio

Estes rañas premiados poderán ser empregados como moeda de pago en calquera momento dende o inicio da campaña ata o día 15 de xuño incluído. Iso si, debe ser consumido integramente nun único establecemento. Os clientes poden consultar a lista completa de negocios adheridos na páxina web do Centro Comercial Aberto ‘De Tendas’: www.ccadetendas.com.

Pero os vales ‘raña e gaña’ de Emgrobes non só estarán dotados cun importe monetario. A cifra de persoas agraciadas pola campaña aumenta co reparto doutros agasallos: pode que o teu vale estea premiado cunha taza personalizada do Día da Nai!

Ademais, durante a ponte do 1 de maio e o propio día 4, se o tempo acompaña, a campaña finalizará por tódolo alto coa tradicional actividade na Aldea Comercial da Toxa, que estará amenizada pola tarde co DJ Javi Solla, xogos para as familias e un photocall con moitas sorpresas. Por último, haberá que estar atentos ás redes sociais de Emgrobes para enterarse dos sorteos e promocións que se activen con motivo destas datas.

Estimular o comercio local

Non é a primeira vez que Emgrobes organiza unha campaña así. Durante o Nadal, o Día de Pai ou a volta ao cole póñense en marcha diferentes iniciativas para potenciar o atractivo do comercio local de O Grove.