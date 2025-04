Vinoteca «Topos» reinventa el chateo en Vigo

«¡Un vinito y lo vamos viendo!». Lejos de perder fuelle, el antiguo chateo se reinventa como tendencia en la ciudad de la mano de vinos singulares y de calidad. Las vinotecas vuelven como uno de los puntos de encuentro favoritos de los vigueses gracias a su ambiente relajado, pensado para disfrutar con calma y sin expectativas, que es, al final, la mejor forma de vivir tanto las quedadas con amigos como la degustación de los buenos vinos y, por supuesto, la gastronomía.

Topos, el nuevo local que acaba de abrir sus puertas en Rúa Vía Norte, 38 frente a la plaza pública de Vialia, promete dar mucho juego al panorama olívico, avalado por una carta de vinos con casi 300 referencias pensadas para mostrar lo mejor del vitivinícola nacional e internacional, un ambiente inmejorable y una propuesta gastronómica tan sencilla como selecta, con tablas de ibéricos, conservas y quesos seleccionados, además de sabrosas tapas tradicionales como albóndigas a la Bordalesa, bacalao confitado con ajo, steak de ternera o canelones de rabo de toro.

J.A. Fernández, «Toño», propietario del establecimiento. / J.Lores

Fruto de «esos líos en los que nos meten los amigos», con casi 300 etiquetas y el aval de Toño Fernández en cocina

Con todo y con eso, lo que acabará de volver irresistible a Topos para los amantes del hedonismo es su gran seña diferencial y es que se trata del único local de la ciudad que ofrece vinos de gama media-alta por copa. Una carta rotatoria — como también será la de la comida— de más de 30 referencias que estos días nos permite disfrutar ya de tintos de la talla de Mauro, Pago de Carraovejas, Vega Sicilia o Álvaro Palacios sin vernos obligados a pedir una botella entera. Además, por supuesto, contará también con cerveza de bodega Estrella Galicia, el formato que ofrece el mejor resultado; y más de 20 ginebras, entre otros. Todo ello servido en copas Riedel para redondear la experiencia.

Entre su carta rotatoria de vinos, con más de 30 referencias, nos permite disfrutar ya de tintos de la talla de Mauro, Pago de Carraovejas, Vega Sicilia o Álvaro Palacios por copa. / J.Lores

«No todos nos podemos permitir una botella de 50 euros o más; sin embargo, para una copita sí podemos darnos el capricho. Todos tenemos derecho a disfrutar del vino de calidad, de ahí que hayamos querido ofrecer una propuesta asequible», explica el propietario de vinoteca Topos, José Antonio Fernández, más conocido por los vigueses como «Toño» tras un largo recorrido en la hostelería olívica, donde ha formado parte del equipo de cocineros de la talla de Rafa Centeno o Miguel González, ambos con Estrella Michelín, además de haber regentado emblemas de la ciudad como el antiguo pub irlandés The Irish Harp.

Desenfada y selecta, la propuesta gastronómica de Vinoteca Topos en Vigo incluye tablas de ibéricos, conservas y quesos seleccionados, además de sabrosas tapas tradicionales como albóndigas a la Bordalesa, bacalao confitado con ajo, steak de ternera o canelones de rabo de toro. / J.Lores

«Buenas materias primas y producto de proximidad, que para algo tenemos la suerte de ser gallegos», se ríe después de desvelar el mejor secreto del éxito en la cocina y justo antes de confesarnos la curiosidad que le produce el sector del vino: «Me llama mucho la atención la cantidad de referencias que existen; es un mundo que creo que uno nunca acaba de descubrir. Pasa igual que con la cocina, que tiene principio, pero no tiene fin».

Vinoteca Topos sobresale por su ambiente: 197 metros cuadrados que destacan por su calidez y su buena acústica, diseñados para disfrutar de amigos y familiares así como de los mejores vinos con «pocas prisas» / J.Lores

«Tienes que perdonar, pero es que estamos como en casa»

Y qué mejor lugar para descubrirlo, una y otra vez, a los pocos y sin prisa, que el ambiente de Topos: 197 metros cuadrados que destacan por su calidez y su buena acústica. Un espacio fruto de «esos líos en los que nos meten los amigos», tal y como confiesa Toño, que ya verá, nos dice entre risas, «si le da las gracias o no al suyo», con la misma humildad, cercanía y carisma que ha sabido reflejar en su local.

«El otro día, dos clientes se sentaron y empezaron a pedir y ya no se marcharon hasta pasadas unas horas. Me dijeron: ‘Tienes que perdonar, pero es que nos sentimos como en casa’», nos cuenta «encantado» y se despide al ser preguntado por un mensaje para los lectores: «La verdad es que no soy muy filosófico… Lo que les digo es que prueben y vean. Al final, te pueden contar lo que sea, pero hasta que vas y lo pruebas, no te formas una opinión. Nosotros, felices de recibirles».