Desconexión entre viñedos

El vino es uno de los tesoros de nuestra comunidad. Para conocer todos los detalles de las cinco dedenominaciones de origen que existen en Galicia, desde Turismo de Galicia organizan un año más la experiencia Primavera de Puertas Abiertas de las Rutas de los Vinos.

Este evento se desarrolla de forma conjunta en las cinco rutas del vino de nuestra tierra, Monterrei, O Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra y Valdeorras. Durante cinco fines de semana entre los meses de mayo y junio se podrán hacer visitas guiadas y gratuitas a las bodegas participantes, que en esta edición ascienden a 62. También están inscritos 21 alojamientos y nueve restaurantes.

Concretamente, se realizarán tres visitas guiadas los sábados (a las 11:00, 12:30 y 17:00 horas) y una los domingos, a las 12:00 horas. Desde Turismo de Galicia recomiendan llamar previamente a la bodega que se quiera visitar para avisar de su asistencia.

Además de las visitas guiadas a las cavas, el programa Primavera de Puertas Abiertas contempla una amplia programación con unas 70 actividades. A través de estas propuestas, que incluyen rutas de senderismo, catas de vino, conciertos y hasta experiencias termales, los participantes conocerán de primera mano el patrimonio natural, arquitectónico, cultural o musical del territorio.

Calendario de actividades

Las actividades de la campaña se distribuirán a lo largo de mayo y junio de la siguiente forma: Ruta do Viño Monterrei, del 2 al 4 de mayo; Ruta do Viño Valdeorras, del 9 al 11 de mayo; Ruta do Viño Rías Baixas, del 16 al 18 de mayo; Ruta do Viño Ribeira Sacra, del 23 al 25 de mayo y, por último, la Ruta do Viño do Ribeiro, del 30 de mayo al 1 de junio.

En esta edición tampoco faltarán los Buses del Viño, que permiten el desplazamiento desde las principales localidades de Galicia y Ponferrada, junto a un guía turístico, hasta algunas de las bodegas pertenecientes a las denominaciones de origen.

El cartel completo de propuestas, así como la relación de negocios participantes y la información sobre cómo inscribirse para disfrutar al máximo del enoturismo gallego, están disponibles en la página web de Turismo de Galicia: www.turismo.gal